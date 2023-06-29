Власти ХМАО ждут установок по выборам губернатора Тюменской области. Инсайд

В ХМАО получат вводные по явке и качеству голосования на выборах губернатора Тюменской области в июле
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки, шариковая ручка, мужские руки
Новые вводные появятся в начале июля Фото:

Власти ХМАО получат вводные по явке и качеству голосования на выборах губернатора Тюменской области в июле. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Данные поступят в первой половине июля, после этого кампания в округе начнет раскачиваться. Пока же в штабах идет только подготовительная работа», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника агентства, в ХМАО уже началось формирование сетки агитаторов. «Позже они начнут обходить жителей. В мэрии городов и районов уже приходили разнарядки по установке билбордов с рекламой „Культурного сотрудничества“ с фото губернаторов Моора и Комаровой», — сообщил инсайдер.

Журналист агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Моор остался доволен программой «Культурное сотрудничество», которую он инициировал. Второй этап программы стартует в середине августа и продлится до выборов в сентябре.

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Власти ХМАО получат вводные по явке и качеству голосования на выборах губернатора Тюменской области в июле. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Данные поступят в первой половине июля, после этого кампания в округе начнет раскачиваться. Пока же в штабах идет только подготовительная работа», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, в ХМАО уже началось формирование сетки агитаторов. «Позже они начнут обходить жителей. В мэрии городов и районов уже приходили разнарядки по установке билбордов с рекламой „Культурного сотрудничества“ с фото губернаторов Моора и Комаровой», — сообщил инсайдер. Журналист агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Моор остался доволен программой «Культурное сотрудничество», которую он инициировал. Второй этап программы стартует в середине августа и продлится до выборов в сентябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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