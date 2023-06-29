В микроавтобусе Пригожина нашли схрон с валютой

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин прятал деньги в пакетах и сумках, передает Пятый Канал Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В микроавтобусе, который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, был найден схрон с миллионами рублей. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«В обнаруженном ранее микроавтобусе главы ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина был схрон с наличными деньгами. <…> Деньги были упакованы пачками по несколько миллионов», — передает Пятый Канал, ссылаясь на источник. Уточняется, что бизнесмен хранил миллионы в пакетах, сумках и коробках.

Ранее были обнаружены другие микроавтобусы Пригожина с деньгами. Он пояснил, что хранил средства для выплат бойцам своей частной военной компании «Вагнер». Транспортные средства находились рядом с отелем Пригожина на парковке.

Обыски у Пригожина начались после организации бизнесменом вооруженного мятежа в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли информацию. Бизнесмен повел свою частную армию в Южный военный округ в Ростове-на-Дону, однако президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось остановить мятеж.

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В микроавтобусе, который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, был найден схрон с миллионами рублей. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В обнаруженном ранее микроавтобусе главы ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина был схрон с наличными деньгами. <…> Деньги были упакованы пачками по несколько миллионов», — передает Пятый Канал, ссылаясь на источник. Уточняется, что бизнесмен хранил миллионы в пакетах, сумках и коробках. Ранее были обнаружены другие микроавтобусы Пригожина с деньгами. Он пояснил, что хранил средства для выплат бойцам своей частной военной компании «Вагнер». Транспортные средства находились рядом с отелем Пригожина на парковке. Обыски у Пригожина начались после организации бизнесменом вооруженного мятежа в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли информацию. Бизнесмен повел свою частную армию в Южный военный округ в Ростове-на-Дону, однако президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось остановить мятеж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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