В микроавтобусе Пригожина нашли схрон с валютой

29 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин прятал деньги в пакетах и сумках, передает Пятый Канал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В микроавтобусе, который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, был найден схрон с миллионами рублей. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В обнаруженном ранее микроавтобусе главы ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина был схрон с наличными деньгами. <…> Деньги были упакованы пачками по несколько миллионов», — передает Пятый Канал, ссылаясь на источник. Уточняется, что бизнесмен хранил миллионы в пакетах, сумках и коробках. Ранее были обнаружены другие микроавтобусы Пригожина с деньгами. Он пояснил, что хранил средства для выплат бойцам своей частной военной компании «Вагнер». Транспортные средства находились рядом с отелем Пригожина на парковке. Обыски у Пригожина начались после организации бизнесменом вооруженного мятежа в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли информацию. Бизнесмен повел свою частную армию в Южный военный округ в Ростове-на-Дону, однако президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось остановить мятеж.

В микроавтобусе, который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, был найден схрон с миллионами рублей. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В обнаруженном ранее микроавтобусе главы ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина был схрон с наличными деньгами. <…> Деньги были упакованы пачками по несколько миллионов», — передает Пятый Канал, ссылаясь на источник. Уточняется, что бизнесмен хранил миллионы в пакетах, сумках и коробках. Ранее были обнаружены другие микроавтобусы Пригожина с деньгами. Он пояснил, что хранил средства для выплат бойцам своей частной военной компании «Вагнер». Транспортные средства находились рядом с отелем Пригожина на парковке. Обыски у Пригожина начались после организации бизнесменом вооруженного мятежа в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли информацию. Бизнесмен повел свою частную армию в Южный военный округ в Ростове-на-Дону, однако президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось остановить мятеж.