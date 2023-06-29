Польша требует денег от ЕС и НАТО на защиту от Пригожина

29 июня 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» может быть угрозой для Польши, заявил Веслав Щепаньский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Польше боятся присутствия частной армии бизнесмена Евгения Пригожина в Беларуси. Страна хочет получить от Евросоюза и НАТО деньги на защиту своих границ от ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава комиссии сейма республики по вопросам администрации и внутренних дел Веслав Щепаньский. «Польша существенно укрепит восточную границу из-за присутствия в Белоруссии бойцов „Вагнера“. Мы должны получить финансовую поддержку со стороны Евросоюза и НАТО, потому что у нас самая протяженная граница ЕС», — заявил Щепаньский. Его слова приводит польская газета i.pl в своем материале. Президент Польши Анжей Дуда сообщил, что размещение ЧВК «Вагнер» в Беларуси является негативным сигналом для страны. Ранее лидеру Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с владельцем частной армии Евгением Пригожиным об остановке мятежа, начатого им 24 июня. Тогда бизнесмен обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов и повел войска в Южный военный штаб Ростова-на-Дону. В ведомстве опровергли информацию. А президент РФ Владимир Путина назвал поступок Пригожина предательством.

В Польше боятся присутствия частной армии бизнесмена Евгения Пригожина в Беларуси. Страна хочет получить от Евросоюза и НАТО деньги на защиту своих границ от ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава комиссии сейма республики по вопросам администрации и внутренних дел Веслав Щепаньский. «Польша существенно укрепит восточную границу из-за присутствия в Белоруссии бойцов „Вагнера“. Мы должны получить финансовую поддержку со стороны Евросоюза и НАТО, потому что у нас самая протяженная граница ЕС», — заявил Щепаньский. Его слова приводит польская газета i.pl в своем материале. Президент Польши Анжей Дуда сообщил, что размещение ЧВК «Вагнер» в Беларуси является негативным сигналом для страны. Ранее лидеру Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с владельцем частной армии Евгением Пригожиным об остановке мятежа, начатого им 24 июня. Тогда бизнесмен обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов и повел войска в Южный военный штаб Ростова-на-Дону. В ведомстве опровергли информацию. А президент РФ Владимир Путина назвал поступок Пригожина предательством.