29 июня 2023

Депутат Госдумы Останина попросила Генпрокуратуру проверить опеку, курировавшую Бобиева

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Партия КПРФ в Рамаде. Екатеринбург , останина нина
Ранее Останина призвала распустить отдел опеки, которые не уследили за мальчиком Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить отделение опеки, которое курировало шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, найденного мертвым в гараже. Об этом Останина сообщила в соцсети.

«Убеждена, что вина в смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге лежит на органах опеки, которые должны были знать, что происходит в приемной семье. Обратилась к генпрокурору РФ с просьбой организовать проверку по факту преступления и привлечь к ответственности виновных», — говорится в telegram-канале «Новости с Останиной».

Днем 29 июня Останина раскритиковала работу опеки после гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга. Она призвала распустить отделение опеки, которое курировало Бобиева. После истории Далера Бобиева в Госдуме приняли решение изменить закон об опекунстве.

Далер Бобиева был найден мертвым 29 июня. Сотни волонтеров и силовиков искали мальчика с 26 июня. Предварительно, ребенок погиб еще в декабре 2022-го. Его опекун Вероника Наумова скрыла от органов опеки факт гибели мальчика. Следователи возбудили уголовные дела против самой опекунши и сотрудников опеки, которые бездействовали. Последние новости об истории Далера Бобиева читайте в сбойке URA.RU.

Обращение Останиной в Генпрокуратуру РФ
Обращение Останиной в Генпрокуратуру РФ
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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить отделение опеки, которое курировало шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, найденного мертвым в гараже. Об этом Останина сообщила в соцсети. «Убеждена, что вина в смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге лежит на органах опеки, которые должны были знать, что происходит в приемной семье. Обратилась к генпрокурору РФ с просьбой организовать проверку по факту преступления и привлечь к ответственности виновных», — говорится в telegram-канале «Новости с Останиной». Днем 29 июня Останина раскритиковала работу опеки после гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга. Она призвала распустить отделение опеки, которое курировало Бобиева. После истории Далера Бобиева в Госдуме приняли решение изменить закон об опекунстве. Далер Бобиева был найден мертвым 29 июня. Сотни волонтеров и силовиков искали мальчика с 26 июня. Предварительно, ребенок погиб еще в декабре 2022-го. Его опекун Вероника Наумова скрыла от органов опеки факт гибели мальчика. Следователи возбудили уголовные дела против самой опекунши и сотрудников опеки, которые бездействовали. Последние новости об истории Далера Бобиева читайте в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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