В Кургане микрорайон полностью остался без воды

30 июня 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Микрорайон Черемухово из-за аварии на водопроводе остался без холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане микрорайоне Черемухово полностью остался без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: ТСН „Прогон“, 8 без ХВС: микрорайон Черемухово — полностью, в том числе улица Комсомольская, 9 (д/с №59); улица Космонавтов, 5а (школа №59). Работает бригада компании», — сообщается в группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане стартовал проект по реконструкции очистных сооружений. «Водный Союз» начал ремонтировать первый из двух резервуаров чистой воды. Все работы планируют завершить в 2024 году.

В Кургане микрорайоне Черемухово полностью остался без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: ТСН „Прогон“, 8 без ХВС: микрорайон Черемухово — полностью, в том числе улица Комсомольская, 9 (д/с №59); улица Космонавтов, 5а (школа №59). Работает бригада компании», — сообщается в группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане стартовал проект по реконструкции очистных сооружений. «Водный Союз» начал ремонтировать первый из двух резервуаров чистой воды. Все работы планируют завершить в 2024 году.