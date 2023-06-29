29 июня 2023

В Кургане микрорайон полностью остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Микрорайон Черемухово из-за аварии на водопроводе остался без холодной воды Фото:

В Кургане микрорайоне Черемухово полностью остался без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: ТСН „Прогон“, 8 без ХВС: микрорайон Черемухово — полностью, в том числе улица Комсомольская, 9 (д/с №59); улица Космонавтов, 5а (школа №59). Работает бригада компании», — сообщается в группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стартовал проект по реконструкции очистных сооружений. «Водный Союз» начал ремонтировать первый из двух резервуаров чистой воды. Все работы планируют завершить в 2024 году.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане микрорайоне Черемухово полностью остался без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: ТСН „Прогон“, 8 без ХВС: микрорайон Черемухово — полностью, в том числе улица Комсомольская, 9 (д/с №59); улица Космонавтов, 5а (школа №59). Работает бригада компании», — сообщается в группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане стартовал проект по реконструкции очистных сооружений. «Водный Союз» начал ремонтировать первый из двух резервуаров чистой воды. Все работы планируют завершить в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...