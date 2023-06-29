29 июня 2023

Курганский ребенок подарил свой квадрокоптер бойцам с фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, квадрокоптер, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла,  дрон
Мальчик подарил квадрокоптер курганским военным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мальчик из Курганской области подарил свой квадрокоптер военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Хочу сказать огромное спасибо мальчику Тимофею, который подарил свой квадрокоптер нашим ребятам в зоне СВО! Ты просто молодец», — рассказал житель Шадринска Вячеслав Табашников в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат передал военнослужащим на передовой квадрокоптер с тепловизором. На покупку техники было собрано более 400 тысяч рублей. Беспилотник передали представителю шестого танкового полка.

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Мальчик из Курганской области подарил свой квадрокоптер военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается в социальных сетях. «Хочу сказать огромное спасибо мальчику Тимофею, который подарил свой квадрокоптер нашим ребятам в зоне СВО! Ты просто молодец», — рассказал житель Шадринска Вячеслав Табашников в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский депутат передал военнослужащим на передовой квадрокоптер с тепловизором. На покупку техники было собрано более 400 тысяч рублей. Беспилотник передали представителю шестого танкового полка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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