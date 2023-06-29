Курганский ребенок подарил свой квадрокоптер бойцам с фронта

Мальчик подарил квадрокоптер курганским военным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мальчик из Курганской области подарил свой квадрокоптер военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Хочу сказать огромное спасибо мальчику Тимофею, который подарил свой квадрокоптер нашим ребятам в зоне СВО! Ты просто молодец», — рассказал житель Шадринска Вячеслав Табашников в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что курганский депутат передал военнослужащим на передовой квадрокоптер с тепловизором. На покупку техники было собрано более 400 тысяч рублей. Беспилотник передали представителю шестого танкового полка.
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