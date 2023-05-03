Мобилизованным курганцам из зоны СВО передали дрон с тепловизором Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Шадринской городской думы из Курганской области Дмитрий Попов совместно с местной организацией воинов запаса «Феникс» передали мобилизованным землякам из танкового полка квадрокоптер с тепловизором. Об этом сообщается в соцсетях.

«Шадринская организация воинов запаса „Феникс“ объявила сбор денег на нужды мобилизованных земляков из зоны СВО. На призыв откликнулись шадринские предприятия, предприниматели и неравнодушные граждане. На собранные средства был куплен квадрокоптер с тепловизором, который мы передаем представителю 6-го танкового полка. Надеемся, что он поможет им приблизить нашу победу», — сказал депутат Попов. На покупку техники было потрачено более 400 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганские разведчики из зоны СВО обратились к губернатору Шумкову. Военные попросили главу региона прислать им пикап или «Ниву» на фронт для выполнения боевых задач. Также сообщалось, что курганские бойцы поблагодарили главу Каргапольского округа за гуманитарный груз с тепловизорами и грязевой резиной.