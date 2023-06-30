Пригожин избавляется от своего медиа-холдинга в России

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин закрывает свою медиагруппу «Патриот» Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин закрывает свой медиа-холдинг «Патриот». Об этом сообщил источник компании.

«Евгений Пригожин распустил медиа-холдинг „Патриот“. Информацию нам подтвердил источник в компании», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Отмечается, что агентства ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и многие другие приостановили свою работу.

Ранее стало известно, что в России были заблокированы ресурсы «Патриота» по требованию Генпрокуратуры РФ для предотвращения распространения призывов Пригожина к вооруженному мятежу. 24 июня предприниматель обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли заявление Пригожина. Армия бизнесмена зашла в Ростов-на-Дону и захватила штаб Южного военного округа. В США заявили после окончания мятежа, что российский лидер Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего.

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Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин закрывает свой медиа-холдинг «Патриот». Об этом сообщил источник компании. «Евгений Пригожин распустил медиа-холдинг „Патриот“. Информацию нам подтвердил источник в компании», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Отмечается, что агентства ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и многие другие приостановили свою работу. Ранее стало известно, что в России были заблокированы ресурсы «Патриота» по требованию Генпрокуратуры РФ для предотвращения распространения призывов Пригожина к вооруженному мятежу. 24 июня предприниматель обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли заявление Пригожина. Армия бизнесмена зашла в Ростов-на-Дону и захватила штаб Южного военного округа. В США заявили после окончания мятежа, что российский лидер Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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