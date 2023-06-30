Пригожин избавляется от своего медиа-холдинга в России

30 июня 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин закрывает свою медиагруппу «Патриот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин закрывает свой медиа-холдинг «Патриот». Об этом сообщил источник компании. «Евгений Пригожин распустил медиа-холдинг „Патриот“. Информацию нам подтвердил источник в компании», — говорится в сообщении telegram-канала Mash . Отмечается, что агентства ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и многие другие приостановили свою работу. Ранее стало известно, что в России были заблокированы ресурсы «Патриота» по требованию Генпрокуратуры РФ для предотвращения распространения призывов Пригожина к вооруженному мятежу. 24 июня предприниматель обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли заявление Пригожина. Армия бизнесмена зашла в Ростов-на-Дону и захватила штаб Южного военного округа. В США заявили после окончания мятежа, что российский лидер Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего.

Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин закрывает свой медиа-холдинг «Патриот». Об этом сообщил источник компании. «Евгений Пригожин распустил медиа-холдинг „Патриот“. Информацию нам подтвердил источник в компании», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Отмечается, что агентства ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и многие другие приостановили свою работу. Ранее стало известно, что в России были заблокированы ресурсы «Патриота» по требованию Генпрокуратуры РФ для предотвращения распространения призывов Пригожина к вооруженному мятежу. 24 июня предприниматель обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли заявление Пригожина. Армия бизнесмена зашла в Ростов-на-Дону и захватила штаб Южного военного округа. В США заявили после окончания мятежа, что российский лидер Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего.