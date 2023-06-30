В Госдуме пригрозили разбомбить Польшу в случае размещения ядерного оружия США

Разместив у себя ядерное оружие, Польша хочет «заслужить любовь» США, сказал Александр Журавлев
Если Польша разместит у себя американское ядерное оружие, она станет мишенью для России. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
«Даже одними только предложениями [о размещении у себя ядерного оружия] паны превращают Польшу в первоочередную мишень для российской армии», — сказал Александр Журавлев в интервью для
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении разместить на польской территории ядерное оружие США. По его словам, это ответные меры на размещение российского вооружения в Беларуси.
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