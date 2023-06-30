В Госдуме пригрозили разбомбить Польшу в случае размещения ядерного оружия США

Депутат Госдумы Журавлев: Польша станет мишенью для РФ, если разместит у себя ядерное оружие США
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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
Разместив у себя ядерное оружие, Польша хочет «заслужить любовь» США, сказал Александр Журавлев Фото:

Если Польша разместит у себя американское ядерное оружие, она станет мишенью для России. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Даже одними только предложениями [о размещении у себя ядерного оружия] паны превращают Польшу в первоочередную мишень для российской армии», — сказал Александр Журавлев в интервью для NEWS.ru. По словам депутата, таким образом Варшава пытается «заслужить любовь» Вашингтона.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении разместить на польской территории ядерное оружие США. По его словам, это ответные меры на размещение российского вооружения в Беларуси.

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Если Польша разместит у себя американское ядерное оружие, она станет мишенью для России. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. «Даже одними только предложениями [о размещении у себя ядерного оружия] паны превращают Польшу в первоочередную мишень для российской армии», — сказал Александр Журавлев в интервью для NEWS.ru. По словам депутата, таким образом Варшава пытается «заслужить любовь» Вашингтона. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении разместить на польской территории ядерное оружие США. По его словам, это ответные меры на размещение российского вооружения в Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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