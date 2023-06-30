В Ноябрьске водитель сбил во дворе 9-летнего мальчика на велосипеде

Мальчику после обследования в городской больнице назначили амбулаторное лечение
В Ноябрьске (ЯНАО) 30 июня водитель кроссовера возле подъезда сбил 9-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в социальных сетях.
«ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка произошло на улице Магистральная, 91. Возле перового подъезда водитель автомобиля Nissan Juk наехал на ребенка-велосипедиста. Пострадавшим оказался мальчик 2014 года рождения», — пишут в telegram-канале «ЧС NSK».
По их словам, ребенку после обследования в центральной городской больнице было назначено амбулаторное лечение. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД города. Ответ на него ожидается.
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