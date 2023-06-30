30 июня 2023
29 июня 2023

В Ноябрьске водитель сбил во дворе 9-летнего мальчика на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Мальчику после обследования в городской больнице назначили амбулаторное лечение Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 30 июня водитель кроссовера возле подъезда сбил 9-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в социальных сетях.

«ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка произошло на улице Магистральная, 91. Возле перового подъезда водитель автомобиля Nissan Juk наехал на ребенка-велосипедиста. Пострадавшим оказался мальчик 2014 года рождения», — пишут в telegram-канале «ЧС NSK».

По их словам, ребенку после обследования в центральной городской больнице было назначено амбулаторное лечение. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД города. Ответ на него ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 30 июня водитель кроссовера возле подъезда сбил 9-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в социальных сетях. «ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка произошло на улице Магистральная, 91. Возле перового подъезда водитель автомобиля Nissan Juk наехал на ребенка-велосипедиста. Пострадавшим оказался мальчик 2014 года рождения», — пишут в telegram-канале «ЧС NSK». По их словам, ребенку после обследования в центральной городской больнице было назначено амбулаторное лечение. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД города. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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