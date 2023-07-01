Медведев предупредил об угрозе использования ядерного оружия из-за решения Польши

Медведев: размещение ядерного оружия в Польше приведет к его использованию
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Применение ядерного оружия станет радостным событием всех «безумцев», заявил Медведев Фото:

Учитывая низкую квалификацию в польском руководстве, предложение разместить ядерное оружие в Польше может привести только к одному исходу — его использованию. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что такой вариант развития событий станет радостью для всех «безумцев», даже если окончательное решение будет приниматься за океаном «между маразматиками».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своем намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши в ответ на размещение российского вооружения в Беларуси. Однако депутат Госдумы Алексей Журавлев предупредил, что если Польша решит разместить такое оружие, она станет мишенью для России.

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Учитывая низкую квалификацию в польском руководстве, предложение разместить ядерное оружие в Польше может привести только к одному исходу — его использованию. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что такой вариант развития событий станет радостью для всех «безумцев», даже если окончательное решение будет приниматься за океаном «между маразматиками». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своем намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши в ответ на размещение российского вооружения в Беларуси. Однако депутат Госдумы Алексей Журавлев предупредил, что если Польша решит разместить такое оружие, она станет мишенью для России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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