Медведев предупредил об угрозе использования ядерного оружия из-за решения Польши

Медведев: размещение ядерного оружия в Польше приведет к его использованию

01 июля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Применение ядерного оружия станет радостным событием всех «безумцев», заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Учитывая низкую квалификацию в польском руководстве, предложение разместить ядерное оружие в Польше может привести только к одному исходу — его использованию. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что такой вариант развития событий станет радостью для всех «безумцев», даже если окончательное решение будет приниматься за океаном «между маразматиками». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своем намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши в ответ на размещение российского вооружения в Беларуси. Однако депутат Госдумы Алексей Журавлев предупредил, что если Польша решит разместить такое оружие, она станет мишенью для России.

Учитывая низкую квалификацию в польском руководстве, предложение разместить ядерное оружие в Польше может привести только к одному исходу — его использованию. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что такой вариант развития событий станет радостью для всех «безумцев», даже если окончательное решение будет приниматься за океаном «между маразматиками». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своем намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши в ответ на размещение российского вооружения в Беларуси. Однако депутат Госдумы Алексей Журавлев предупредил, что если Польша решит разместить такое оружие, она станет мишенью для России.