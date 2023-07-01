Во Франции возмутились реакцией Макрона на беспорядки в стране

Экс-депутат ЕП Филиппо: слова Макрона о влиянии видеоигр на беспорядки во Франции нелепы

01 июля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон демонстрирует низкий уровень анализа проблем в стране, заявил Флориан Филиппо Фото: Официальный сайт Европарламента Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции были частично спровоцированы видеоиграми являются нелепыми. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Макрон нелепо обвинил «видеоигры», которые якобы «отравили разум участников беспорядков», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что с таким уровнем анализа беспорядки во Франции не закончатся. Ранее в городе Нантер, пригороде Парижа, произошло убийство 17-летнего подростка, который отказался подчиниться указаниям полиции, в результате чего начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки во время столкновений с полицией. В ходе беспорядков было задержано 994 человека. Зампред Свобеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки, происходящие во Франции, связаны с миграционной политикой Европейского Союза, передает «Национальное агентство новостей».

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции были частично спровоцированы видеоиграми являются нелепыми. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Макрон нелепо обвинил «видеоигры», которые якобы «отравили разум участников беспорядков», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что с таким уровнем анализа беспорядки во Франции не закончатся. Ранее в городе Нантер, пригороде Парижа, произошло убийство 17-летнего подростка, который отказался подчиниться указаниям полиции, в результате чего начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки во время столкновений с полицией. В ходе беспорядков было задержано 994 человека. Зампред Свобеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки, происходящие во Франции, связаны с миграционной политикой Европейского Союза, передает «Национальное агентство новостей».