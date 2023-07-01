Во Франции возмутились реакцией Макрона на беспорядки в стране

Экс-депутат ЕП Филиппо: слова Макрона о влиянии видеоигр на беспорядки во Франции нелепы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон демонстрирует низкий уровень анализа проблем в стране, заявил Флориан Филиппо Фото:

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции были частично спровоцированы видеоиграми являются нелепыми. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Макрон нелепо обвинил «видеоигры», которые якобы «отравили разум участников беспорядков», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что с таким уровнем анализа беспорядки во Франции не закончатся.

Ранее в городе Нантер, пригороде Парижа, произошло убийство 17-летнего подростка, который отказался подчиниться указаниям полиции, в результате чего начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки во время столкновений с полицией. В ходе беспорядков было задержано 994 человека. Зампред Свобеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки, происходящие во Франции, связаны с миграционной политикой Европейского Союза, передает «Национальное агентство новостей».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции были частично спровоцированы видеоиграми являются нелепыми. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Макрон нелепо обвинил «видеоигры», которые якобы «отравили разум участников беспорядков», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что с таким уровнем анализа беспорядки во Франции не закончатся. Ранее в городе Нантер, пригороде Парижа, произошло убийство 17-летнего подростка, который отказался подчиниться указаниям полиции, в результате чего начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки во время столкновений с полицией. В ходе беспорядков было задержано 994 человека. Зампред Свобеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки, происходящие во Франции, связаны с миграционной политикой Европейского Союза, передает «Национальное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...