ВС РФ отразили 15 атак противника на донецком направлении 01 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 + ВСУ за сутки потеряли более 265 военных, сообщили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные остановили 15 атак бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли более 265 военных. «На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство. Отмечается, что украинские бойцы продолжают безрезультативные наступательные действия на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. ВСУ потеряли более 265 солдат и множество техники. В населенном пункте Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные поразили украинский склад с боеприпасами. Ранее ведомство сообщило, что в Краматорске были поражены два украинских генерала и до 50 офицеров ВСУ. 29 июня Минобороны заявило, что на донецком направлении ВСУ потеряли более 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские военные остановили 15 атак бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли более 265 военных. «На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство. Отмечается, что украинские бойцы продолжают безрезультативные наступательные действия на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. ВСУ потеряли более 265 солдат и множество техники. В населенном пункте Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные поразили украинский склад с боеприпасами. Ранее ведомство сообщило, что в Краматорске были поражены два украинских генерала и до 50 офицеров ВСУ. 29 июня Минобороны заявило, что на донецком направлении ВСУ потеряли более 530 военнослужащих убитыми и ранеными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям