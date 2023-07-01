ВС РФ отразили 15 атак противника на донецком направлении

Российские военные остановили 15 атак бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли более 265 военных.
«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство. Отмечается, что украинские бойцы продолжают безрезультативные наступательные действия на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
ВСУ потеряли более 265 солдат и множество техники. В населенном пункте Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные поразили украинский склад с боеприпасами.
Ранее ведомство сообщило, что в Краматорске были поражены два украинских генерала и до 50 офицеров ВСУ. 29 июня Минобороны заявило, что на донецком направлении ВСУ потеряли более 530 военнослужащих убитыми и ранеными.
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