ВС РФ отразили 15 атак противника на донецком направлении

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ за сутки потеряли более 265 военных, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные остановили 15 атак бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли более 265 военных.

«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство. Отмечается, что украинские бойцы продолжают безрезультативные наступательные действия на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

ВСУ потеряли более 265 солдат и множество техники. В населенном пункте Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные поразили украинский склад с боеприпасами.

Ранее ведомство сообщило, что в Краматорске были поражены два украинских генерала и до 50 офицеров ВСУ. 29 июня Минобороны заявило, что на донецком направлении ВСУ потеряли более 530 военнослужащих убитыми и ранеными.

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Российские военные остановили 15 атак бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли более 265 военных. «На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство. Отмечается, что украинские бойцы продолжают безрезультативные наступательные действия на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. ВСУ потеряли более 265 солдат и множество техники. В населенном пункте Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные поразили украинский склад с боеприпасами. Ранее ведомство сообщило, что в Краматорске были поражены два украинских генерала и до 50 офицеров ВСУ. 29 июня Минобороны заявило, что на донецком направлении ВСУ потеряли более 530 военнослужащих убитыми и ранеными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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