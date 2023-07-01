Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Зеленский: переговоры с РФ будут возможны при возврате Украины к границам 1991 года

01 июля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, когда вернется к международно-признанным границам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина согласится на переговоры с Россией тогда, когда она выйдет на ее международно-признанные границы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве. «Еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — сообщил Зеленский. Его слова приводит РБК. Украинский президент отметил, что страна должна вернуться к границам 1991 года, включающим не только юго-восток, но и Крым. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова начать переговоры при условии, что Украина признает новые территориальные реалии РФ. Президент России Владимир Путин сообщил, что Украина официально отказалась вести с Россией переговоры. По его словам, претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы. Крым вернулся в состав России в 2014 году. Большинство жителей полуострова во время референдума одобрили это решение. Власти России неоднократно сообщали, что Крым не будет участвовать ни в каких политических торгах и его государственная принадлежность не оговаривается. В ходе спецоперации на Украине в состав России в 2022 году вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих регионов проголосовали на референдуме за присоединение к России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина согласится на переговоры с Россией тогда, когда она выйдет на ее международно-признанные границы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве. «Еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — сообщил Зеленский. Его слова приводит РБК. Украинский президент отметил, что страна должна вернуться к границам 1991 года, включающим не только юго-восток, но и Крым. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова начать переговоры при условии, что Украина признает новые территориальные реалии РФ. Президент России Владимир Путин сообщил, что Украина официально отказалась вести с Россией переговоры. По его словам, претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы. Крым вернулся в состав России в 2014 году. Большинство жителей полуострова во время референдума одобрили это решение. Власти России неоднократно сообщали, что Крым не будет участвовать ни в каких политических торгах и его государственная принадлежность не оговаривается. В ходе спецоперации на Украине в состав России в 2022 году вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих регионов проголосовали на референдуме за присоединение к России.