Муж опекунши Далера Бобиева дал первый комментарий после смерти ребенка

Муж опекунши Наумовой заявил, что ему необходимо прийти в себя после смерти Далера Бобиева
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, бобиев далер
Приемному отцу Далера Бобиева нужно прийти в себя после трагичной новости Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Муж опекунши Далера Бобиева Вероники Наумовой Александр заявил, что ему необходимо прийти в себя после смерти шестилетнего мальчика. Об этом заявил мужчина после возвращения с зоны спецоперации на Украине.

«Я в шоке от происходящего. Мне нужно прийти в себя», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург».

Сейчас мужчина вернулся из зоны СВО, потому что проходит свидетелем по уголовному делу о смерти шестилетнего мальчика. От более подробных комментариев Александр Наумов отказался.

О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Волонтерам позднее удалось найти ребенка мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Источник, знакомый с ходом дела, считает, что ребенка убили 3 декабря 2022 года. Приемная мать созналась в содеянном, однако утверждает, что к гибели привел несчастный случай. Теперь женщина будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется отдел по делам особой важности Следственного комитета по Свердловской области.

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Муж опекунши Далера Бобиева Вероники Наумовой Александр заявил, что ему необходимо прийти в себя после смерти шестилетнего мальчика. Об этом заявил мужчина после возвращения с зоны спецоперации на Украине. «Я в шоке от происходящего. Мне нужно прийти в себя», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». Сейчас мужчина вернулся из зоны СВО, потому что проходит свидетелем по уголовному делу о смерти шестилетнего мальчика. От более подробных комментариев Александр Наумов отказался. О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Волонтерам позднее удалось найти ребенка мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Источник, знакомый с ходом дела, считает, что ребенка убили 3 декабря 2022 года. Приемная мать созналась в содеянном, однако утверждает, что к гибели привел несчастный случай. Теперь женщина будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется отдел по делам особой важности Следственного комитета по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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