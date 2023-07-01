Муж опекунши Далера Бобиева дал первый комментарий после смерти ребенка

Муж опекунши Наумовой заявил, что ему необходимо прийти в себя после смерти Далера Бобиева

01 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Приемному отцу Далера Бобиева нужно прийти в себя после трагичной новости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Муж опекунши Далера Бобиева Вероники Наумовой Александр заявил, что ему необходимо прийти в себя после смерти шестилетнего мальчика. Об этом заявил мужчина после возвращения с зоны спецоперации на Украине. «Я в шоке от происходящего. Мне нужно прийти в себя», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». Сейчас мужчина вернулся из зоны СВО, потому что проходит свидетелем по уголовному делу о смерти шестилетнего мальчика. От более подробных комментариев Александр Наумов отказался. О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Волонтерам позднее удалось найти ребенка мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Источник, знакомый с ходом дела, считает, что ребенка убили 3 декабря 2022 года. Приемная мать созналась в содеянном, однако утверждает, что к гибели привел несчастный случай. Теперь женщина будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется отдел по делам особой важности Следственного комитета по Свердловской области.

Муж опекунши Далера Бобиева Вероники Наумовой Александр заявил, что ему необходимо прийти в себя после смерти шестилетнего мальчика. Об этом заявил мужчина после возвращения с зоны спецоперации на Украине. «Я в шоке от происходящего. Мне нужно прийти в себя», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». Сейчас мужчина вернулся из зоны СВО, потому что проходит свидетелем по уголовному делу о смерти шестилетнего мальчика. От более подробных комментариев Александр Наумов отказался. О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Волонтерам позднее удалось найти ребенка мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Источник, знакомый с ходом дела, считает, что ребенка убили 3 декабря 2022 года. Приемная мать созналась в содеянном, однако утверждает, что к гибели привел несчастный случай. Теперь женщина будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется отдел по делам особой важности Следственного комитета по Свердловской области.