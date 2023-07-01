В Салехарде продают кофейный бизнес и обещают постоянный поток клиентов

Стоимость готового бизнеса на кофе 1,1 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) продают франшизу федеральной сети кофеен «Кофе смайл». Продавец обещает помочь франчайзи создать поток постояльцев. Информация опубликована на портале бесплатных объявлений.

«Продается франшиза федеральной сети кофеен „Кофе смайл“ в Салехарде. Стоимость готового бизнеса — 1,1 млн рублей. Мы поможем создать поток постоянных клиентов и вывести вашу студию на стабильный доход», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито».

По словам продавца, доход франчайзи составит 150 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Срок окупаемости бизнес-проекта — от шести месяцев.

Ранее сообщалось, что мэр Салехарда Алексей Титовский предоставит предпринимателю помещение для обжарки кофе. Большое помещение необходимо бизнесмену для расширения производства.