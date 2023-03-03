03 марта 2023
02 марта 2023

Мэр Салехарда поможет предпринимателям в развитии кофейного бизнеса

Мэр Салехарда Титовский предоставит бизнесменам помещение для обжарки кофе
© Служба новостей «URA.RU»
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Цех по обжарке кофе Bow Jones Coffee. Екатеринбург, кофейные зерна, цех по обжарке кофе
Алексей Титовский поможет предпринимателям в расширении бизнеса Фото:

Предприниматель из Салехарда Роман Джигунов нуждается в большом специализированном помещении для расширения бизнеса по обжарке кофейных зерен. Мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что поможет решить вопрос.

«Рома и Настя (предприниматели — прим. URA.RU) первыми в городе стали обжаривать кофе, отзывы от клиентов — положительные. В будущем предприниматели хотят увеличивать объемы обжарки, для этого необходимо большое специализированное помещение, поручил коллегам проработать этот вопрос. В скором времени кофейную новинку можно будет приобрести в «Горка-парке», — сообщил Алексей Титовский в своем telegram-канале.

Джигунов использует для обжарки кофейные зерна из Гватемалы, Панамы и Колумбии, используя упаковку с оригинальным ямальским дизайном. Покупатели могут заказать не только сорт кофе, но и желаемую степень обжарки.

Ранее URA.RU рассказало, что предприниматель из Надыма Илхам Алиев открыл торговый центр «Глобус». Проект поддержал глава Надымского района Дмитрий Жаромских и агентство «Мой бизнес».

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Предприниматель из Салехарда Роман Джигунов нуждается в большом специализированном помещении для расширения бизнеса по обжарке кофейных зерен. Мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что поможет решить вопрос. «Рома и Настя (предприниматели — прим. URA.RU) первыми в городе стали обжаривать кофе, отзывы от клиентов — положительные. В будущем предприниматели хотят увеличивать объемы обжарки, для этого необходимо большое специализированное помещение, поручил коллегам проработать этот вопрос. В скором времени кофейную новинку можно будет приобрести в «Горка-парке», — сообщил Алексей Титовский в своем telegram-канале. Джигунов использует для обжарки кофейные зерна из Гватемалы, Панамы и Колумбии, используя упаковку с оригинальным ямальским дизайном. Покупатели могут заказать не только сорт кофе, но и желаемую степень обжарки. Ранее URA.RU рассказало, что предприниматель из Надыма Илхам Алиев открыл торговый центр «Глобус». Проект поддержал глава Надымского района Дмитрий Жаромских и агентство «Мой бизнес».
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