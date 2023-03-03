Мэр Салехарда поможет предпринимателям в развитии кофейного бизнеса

Мэр Салехарда Титовский предоставит бизнесменам помещение для обжарки кофе

04 марта 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Алексей Титовский поможет предпринимателям в расширении бизнеса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Предприниматель из Салехарда Роман Джигунов нуждается в большом специализированном помещении для расширения бизнеса по обжарке кофейных зерен. Мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что поможет решить вопрос. «Рома и Настя (предприниматели — прим. URA.RU) первыми в городе стали обжаривать кофе, отзывы от клиентов — положительные. В будущем предприниматели хотят увеличивать объемы обжарки, для этого необходимо большое специализированное помещение, поручил коллегам проработать этот вопрос. В скором времени кофейную новинку можно будет приобрести в «Горка-парке», — сообщил Алексей Титовский в своем telegram-канале. Джигунов использует для обжарки кофейные зерна из Гватемалы, Панамы и Колумбии, используя упаковку с оригинальным ямальским дизайном. Покупатели могут заказать не только сорт кофе, но и желаемую степень обжарки. Ранее URA.RU рассказало, что предприниматель из Надыма Илхам Алиев открыл торговый центр «Глобус». Проект поддержал глава Надымского района Дмитрий Жаромских и агентство «Мой бизнес».

Предприниматель из Салехарда Роман Джигунов нуждается в большом специализированном помещении для расширения бизнеса по обжарке кофейных зерен. Мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что поможет решить вопрос. «Рома и Настя (предприниматели — прим. URA.RU) первыми в городе стали обжаривать кофе, отзывы от клиентов — положительные. В будущем предприниматели хотят увеличивать объемы обжарки, для этого необходимо большое специализированное помещение, поручил коллегам проработать этот вопрос. В скором времени кофейную новинку можно будет приобрести в «Горка-парке», — сообщил Алексей Титовский в своем telegram-канале. Джигунов использует для обжарки кофейные зерна из Гватемалы, Панамы и Колумбии, используя упаковку с оригинальным ямальским дизайном. Покупатели могут заказать не только сорт кофе, но и желаемую степень обжарки. Ранее URA.RU рассказало, что предприниматель из Надыма Илхам Алиев открыл торговый центр «Глобус». Проект поддержал глава Надымского района Дмитрий Жаромских и агентство «Мой бизнес».