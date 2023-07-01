Родственникам российских чиновников хотят запретить ездить в недружественные страны

ЛДПР готовит закон об ограничении путешествий для родственников госслужащих

02 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Под запрет попадут родственники губернаторов, судей, депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России готовят законопроект, который предполагает запрет на выезд в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников. По мнению авторов законопроекта, такие поездки вызывают раздражение в обществе и могут быть опасны. «Предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности — например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований. […] Информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывает раздражение в обществе», — сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов. По его данным, поправки потребуется внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Запрет на посещение недружественных стран может распространиться также на топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центробанка, Центризбиркома и прочих. Депутат подчеркнул, что в современных реалиях подобные поездки опасны, поскольку родственников могут задержать за границей и таким образом организовать давление на чиновников. В январе «Коммерсант» сообщал, что в регионах России после ряда скандалов, связанных с отпусками должностных лиц на зарубежных курортах, начали ограничивать депутатов и чиновников в праве выехать за пределы страны. До этого депутат Курской областной думы Максим Васильев уволился из-за скандала, который начался после его отпуска в Мексике. Жители регионов запрет на выезд чиновников за границу поддержали. Так, с ним согласились 59% жителей Челябинска. В Пермском крае эту идею одобрили 58% опрошенных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России готовят законопроект, который предполагает запрет на выезд в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников. По мнению авторов законопроекта, такие поездки вызывают раздражение в обществе и могут быть опасны. «Предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности — например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований. […] Информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывает раздражение в обществе», — сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов. По его данным, поправки потребуется внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Запрет на посещение недружественных стран может распространиться также на топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центробанка, Центризбиркома и прочих. Депутат подчеркнул, что в современных реалиях подобные поездки опасны, поскольку родственников могут задержать за границей и таким образом организовать давление на чиновников. В январе «Коммерсант» сообщал, что в регионах России после ряда скандалов, связанных с отпусками должностных лиц на зарубежных курортах, начали ограничивать депутатов и чиновников в праве выехать за пределы страны. До этого депутат Курской областной думы Максим Васильев уволился из-за скандала, который начался после его отпуска в Мексике. Жители регионов запрет на выезд чиновников за границу поддержали. Так, с ним согласились 59% жителей Челябинска. В Пермском крае эту идею одобрили 58% опрошенных.