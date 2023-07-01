Песня на стихи курганской поэтессы прозвучала в эфире шоу «Привет, Андрей»

02 июля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

В шоу на федеральном канале прозвучала песня на стихи курганского автора Фото: Илья Московец © URA.RU Песня на стихи курганской поэтессы прозвучала первого июля в эфире передачи «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-1». Об этом написала автор слов к песне Лариса Фомина в соцсети. «Состоялась премьера песни на мои слова и музыку Виталия Волкомора „К Белой реке“. Текст и музыка были написаны еще год назад, после того, как я прочла дневники Ульяны Громовой из „Молодой гвардии“», — рассказала Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Фоминой, в дневниках Ульяны Громовой оказались строки местного фольклора о том, что все на земле не вечно: «Розы отцветают, солнце увядает, дни серы и коротки». Курганская поэтесса подчеркнула, что песня была предназначена для исполнительницы Людмилы Николаевой. Также Фомина поблагодарила в посте Прохора Шаляпина, который познакомил ее с певицей. Курганская поэтесса выразила признательность композитору Виталию Волкомору за музыку к песне. Ранее автор песни «Любить по-русски» Лариса Фомина из Кургана попала в топ-10 на музыкальном шоу «Автора» от «Первого канала». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный со сферой музыки.

Песня на стихи курганской поэтессы прозвучала первого июля в эфире передачи «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-1». Об этом написала автор слов к песне Лариса Фомина в соцсети. «Состоялась премьера песни на мои слова и музыку Виталия Волкомора „К Белой реке“. Текст и музыка были написаны еще год назад, после того, как я прочла дневники Ульяны Громовой из „Молодой гвардии“», — рассказала Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Фоминой, в дневниках Ульяны Громовой оказались строки местного фольклора о том, что все на земле не вечно: «Розы отцветают, солнце увядает, дни серы и коротки». Курганская поэтесса подчеркнула, что песня была предназначена для исполнительницы Людмилы Николаевой. Также Фомина поблагодарила в посте Прохора Шаляпина, который познакомил ее с певицей. Курганская поэтесса выразила признательность композитору Виталию Волкомору за музыку к песне. Ранее автор песни «Любить по-русски» Лариса Фомина из Кургана попала в топ-10 на музыкальном шоу «Автора» от «Первого канала». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный со сферой музыки.