02 июля 2023

Военный эксперт раскрыл, каким будет новый этап контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: второй этап наступления ВСУ начнется с ударов по тылу армии РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ будут наносить удары по тылам российской армии в Запорожской области, считает эксперт Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут второй этап контрнаступления с бомбардировок тыловых позиций российской армии в Запорожской области. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Удары по Чонгарскому мосту, по дальнему тылу, Токмаку, Мелитополю. В этом и состоит начало второго этапа контрнаступления, когда они будут бить по этим направлениям. И тогда они попытаются использовать то, что у них осталось, свежие соединения, которые также подверглись ударам наших ракетчиков», — сказал Василий Дандыкин.

Также во время второго этапа наступления ВСУ могут устроить ядерную провокацию, считает военный эксперт. «Скорее всего, опять пойдут по той же тропе в районе южно-донецкой агломерации на стыке Орехово. Надо быть очень осмотрительными, так как не исключены провокации в отношении Запорожской АЭС с обвинением России. Это одна из составляющих», — уточнил он.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовы к проведению второго этапа наступления. Он уточнил, что украинские военные сейчас пытаются запутать российскую разведку.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут второй этап контрнаступления с бомбардировок тыловых позиций российской армии в Запорожской области. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Удары по Чонгарскому мосту, по дальнему тылу, Токмаку, Мелитополю. В этом и состоит начало второго этапа контрнаступления, когда они будут бить по этим направлениям. И тогда они попытаются использовать то, что у них осталось, свежие соединения, которые также подверглись ударам наших ракетчиков», — сказал Василий Дандыкин. Также во время второго этапа наступления ВСУ могут устроить ядерную провокацию, считает военный эксперт. «Скорее всего, опять пойдут по той же тропе в районе южно-донецкой агломерации на стыке Орехово. Надо быть очень осмотрительными, так как не исключены провокации в отношении Запорожской АЭС с обвинением России. Это одна из составляющих», — уточнил он. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовы к проведению второго этапа наступления. Он уточнил, что украинские военные сейчас пытаются запутать российскую разведку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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