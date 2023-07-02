Военный эксперт раскрыл, каким будет новый этап контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: второй этап наступления ВСУ начнется с ударов по тылу армии РФ

03 июля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

ВСУ будут наносить удары по тылам российской армии в Запорожской области, считает эксперт Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут второй этап контрнаступления с бомбардировок тыловых позиций российской армии в Запорожской области. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Удары по Чонгарскому мосту, по дальнему тылу, Токмаку, Мелитополю. В этом и состоит начало второго этапа контрнаступления, когда они будут бить по этим направлениям. И тогда они попытаются использовать то, что у них осталось, свежие соединения, которые также подверглись ударам наших ракетчиков», — сказал Василий Дандыкин. Также во время второго этапа наступления ВСУ могут устроить ядерную провокацию, считает военный эксперт. «Скорее всего, опять пойдут по той же тропе в районе южно-донецкой агломерации на стыке Орехово. Надо быть очень осмотрительными, так как не исключены провокации в отношении Запорожской АЭС с обвинением России. Это одна из составляющих», — уточнил он. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовы к проведению второго этапа наступления. Он уточнил, что украинские военные сейчас пытаются запутать российскую разведку.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут второй этап контрнаступления с бомбардировок тыловых позиций российской армии в Запорожской области. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Удары по Чонгарскому мосту, по дальнему тылу, Токмаку, Мелитополю. В этом и состоит начало второго этапа контрнаступления, когда они будут бить по этим направлениям. И тогда они попытаются использовать то, что у них осталось, свежие соединения, которые также подверглись ударам наших ракетчиков», — сказал Василий Дандыкин. Также во время второго этапа наступления ВСУ могут устроить ядерную провокацию, считает военный эксперт. «Скорее всего, опять пойдут по той же тропе в районе южно-донецкой агломерации на стыке Орехово. Надо быть очень осмотрительными, так как не исключены провокации в отношении Запорожской АЭС с обвинением России. Это одна из составляющих», — уточнил он. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовы к проведению второго этапа наступления. Он уточнил, что украинские военные сейчас пытаются запутать российскую разведку.