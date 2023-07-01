В ЯНАО неделя начнется с 30-градусной жары, гроз и дождей

В ЯНАО жаркая погода будет сопровождаться грозами и дождем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе в понедельник 3 июля местами ожидается днем жара до +32 градусов, грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Ямало-Ненецком автономном округе днем 3 июля температура воздуха составит +22, +27 градусов, местами до +32, по северо-востоку до +17, ночью +10, +15, при прояснении до +5 градусов. Синоптики прогнозирую кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменного направления 8-13 м/с с порывами до 17 м/с», — сообщается на сайте управления.

Во вторник 4 июля в округе прогнозируется ночью температура воздуха +13, +18, днем потеплеет до +27, +32, местами до +20, +25. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что резкая смена погоды может негативно отразиться на здоровье жителей ЯНАО. Из-за того, что летом идет снег, у ямальцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться давление. В связи с этим есть риск возникновения инсульта или инфаркта.