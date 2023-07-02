России грозит миграционный кризис из-за проблем с водой в Средней Азии

03 июля 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

В России ожидается наплыв мигрантов из-за тяжелого водного кризиса в Средней Азии Фото: Кондрат Александров © URA.RU Количество мигрантов из Средней Азии в Россию может увеличиться из-за проблем с водой в регионе в летний период. Таким мнением поделился заведующий отделом Института стран СНГ Андрей Грозин. «Воды с каждым годом будет все меньше. Усугубятся проблемы в экономике, социальной сфере, агросекторе. Государствам придется больше тратить не на развитие, а на затыкание дыр, предотвращение социального взрыва. Регион постепенно может превратиться в зону бедствия. Понятно, что в таких условиях появятся новые мигранты, многие из них устремятся в Россию», — рассказал «Известиям» Грозин. Как пишет газета, Центральная Азия погрузилась в тяжелый водный кризис. С наступлением лета дефицит питьевой жидкости наблюдается сразу в нескольких столицах региона, постепенно разрастается территория пустынь. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести квоты на мигрантов по всей России. По его мнению, в них нужно прописать период присутствия в стране, численность и требования по квалификации, заявил депутат в беседе с URA.RU. В частности, депутат Госдумы Михаил Матвеев от фракции КПРФ призвал отправлять мигрантов из Средней Азии в зону спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Количество мигрантов из Средней Азии в Россию может увеличиться из-за проблем с водой в регионе в летний период. Таким мнением поделился заведующий отделом Института стран СНГ Андрей Грозин. «Воды с каждым годом будет все меньше. Усугубятся проблемы в экономике, социальной сфере, агросекторе. Государствам придется больше тратить не на развитие, а на затыкание дыр, предотвращение социального взрыва. Регион постепенно может превратиться в зону бедствия. Понятно, что в таких условиях появятся новые мигранты, многие из них устремятся в Россию», — рассказал «Известиям» Грозин. Как пишет газета, Центральная Азия погрузилась в тяжелый водный кризис. С наступлением лета дефицит питьевой жидкости наблюдается сразу в нескольких столицах региона, постепенно разрастается территория пустынь. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести квоты на мигрантов по всей России. По его мнению, в них нужно прописать период присутствия в стране, численность и требования по квалификации, заявил депутат в беседе с URA.RU. В частности, депутат Госдумы Михаил Матвеев от фракции КПРФ призвал отправлять мигрантов из Средней Азии в зону спецоперации на Украине.