02 июля 2023

России грозит миграционный кризис из-за проблем с водой в Средней Азии

© Служба новостей «URA.RU»
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В России ожидается наплыв мигрантов из-за тяжелого водного кризиса в Средней Азии Фото:

Количество мигрантов из Средней Азии в Россию может увеличиться из-за проблем с водой в регионе в летний период. Таким мнением поделился заведующий отделом Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Воды с каждым годом будет все меньше. Усугубятся проблемы в экономике, социальной сфере, агросекторе. Государствам придется больше тратить не на развитие, а на затыкание дыр, предотвращение социального взрыва. Регион постепенно может превратиться в зону бедствия. Понятно, что в таких условиях появятся новые мигранты, многие из них устремятся в Россию», — рассказал «Известиям» Грозин.

Как пишет газета, Центральная Азия погрузилась в тяжелый водный кризис. С наступлением лета дефицит питьевой жидкости наблюдается сразу в нескольких столицах региона, постепенно разрастается территория пустынь.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести квоты на мигрантов по всей России. По его мнению, в них нужно прописать период присутствия в стране, численность и требования по квалификации, заявил депутат в беседе с URA.RU. В частности, депутат Госдумы Михаил Матвеев от фракции КПРФ призвал отправлять мигрантов из Средней Азии в зону спецоперации на Украине.

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Количество мигрантов из Средней Азии в Россию может увеличиться из-за проблем с водой в регионе в летний период. Таким мнением поделился заведующий отделом Института стран СНГ Андрей Грозин. «Воды с каждым годом будет все меньше. Усугубятся проблемы в экономике, социальной сфере, агросекторе. Государствам придется больше тратить не на развитие, а на затыкание дыр, предотвращение социального взрыва. Регион постепенно может превратиться в зону бедствия. Понятно, что в таких условиях появятся новые мигранты, многие из них устремятся в Россию», — рассказал «Известиям» Грозин. Как пишет газета, Центральная Азия погрузилась в тяжелый водный кризис. С наступлением лета дефицит питьевой жидкости наблюдается сразу в нескольких столицах региона, постепенно разрастается территория пустынь. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести квоты на мигрантов по всей России. По его мнению, в них нужно прописать период присутствия в стране, численность и требования по квалификации, заявил депутат в беседе с URA.RU. В частности, депутат Госдумы Михаил Матвеев от фракции КПРФ призвал отправлять мигрантов из Средней Азии в зону спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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