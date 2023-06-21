Депутат Госдумы Гусев заявил о необходимости введения квот на мигрантов по всей России

22 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В Россию необходимо приглашать только квалифицированных мигрантов, считает Дмитрий Гусев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России должны быть введены квоты на пребывание мигрантов. В них необходимо прописать период присутствия в стране, численность и требования по квалификации, заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Квотирование мигрантов должно быть введено по всей стране. Мы можем все рассчитать. Вот мы понимаем, что нам нужны, например, на три года, на строительство такой-то железной дороги или другого важного объекта столько-то людей. Отлично, ребята, вот вам вид на жительство или возможность проживания в России, и работа на это время. Но прежде учите русский язык, историю, чтобы вы спокойно себя здесь чувствовали, и у вас тоже не было стресса. Тогда это будет нормально. После этого „большое спасибо“ и „до свидания“. Конечно, нам нужны мигранты, но нужно посчитать, какой квалификации и сколько. Мы должны заводить сюда и приглашать только людей с высокой квалификацией. Мы этим людям всегда рады», — объяснил Дмитрий Гусев. При этом депутат Госдумы отметил необходимость предоставления большей части рабочих мест гражданам новых регионов России. «Давайте откроем двери, например, Москвы людям с новых территорий. Им-то и нужно помогать в первую очередь, без квот. У нас в Москве 100 тысяч таксистов — жители республик Средней Азии. А что у нас таксисты мало получают? Наши ребята не могут работать? Могут. Давайте пригласим граждан с новых территорий. Скажем: „Ребята, вот, пожалуйста, вам зарезервированы рабочие места в отрасли такси“. А иностранных мигрантов может быть не больше там такого-то процента. Нужно рассчитывать в каждой отрасли отдельно. Это будет очень эффективная мера, потому что мы тем самым безработицу у нас в стране убираем», — подчеркнул Гусев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России должны быть введены квоты на пребывание мигрантов. В них необходимо прописать период присутствия в стране, численность и требования по квалификации, заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Квотирование мигрантов должно быть введено по всей стране. Мы можем все рассчитать. Вот мы понимаем, что нам нужны, например, на три года, на строительство такой-то железной дороги или другого важного объекта столько-то людей. Отлично, ребята, вот вам вид на жительство или возможность проживания в России, и работа на это время. Но прежде учите русский язык, историю, чтобы вы спокойно себя здесь чувствовали, и у вас тоже не было стресса. Тогда это будет нормально. После этого „большое спасибо“ и „до свидания“. Конечно, нам нужны мигранты, но нужно посчитать, какой квалификации и сколько. Мы должны заводить сюда и приглашать только людей с высокой квалификацией. Мы этим людям всегда рады», — объяснил Дмитрий Гусев. При этом депутат Госдумы отметил необходимость предоставления большей части рабочих мест гражданам новых регионов России. «Давайте откроем двери, например, Москвы людям с новых территорий. Им-то и нужно помогать в первую очередь, без квот. У нас в Москве 100 тысяч таксистов — жители республик Средней Азии. А что у нас таксисты мало получают? Наши ребята не могут работать? Могут. Давайте пригласим граждан с новых территорий. Скажем: „Ребята, вот, пожалуйста, вам зарезервированы рабочие места в отрасли такси“. А иностранных мигрантов может быть не больше там такого-то процента. Нужно рассчитывать в каждой отрасли отдельно. Это будет очень эффективная мера, потому что мы тем самым безработицу у нас в стране убираем», — подчеркнул Гусев.