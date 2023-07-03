Полковник МВД указал на опасный сигнал, говорящий о возможной вербовке близких ВСУ

Полковник МВД Иванников: шальные деньги — первый признак вербовки ВСУ

04 июля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Украинские вербовщики предпочитают выискивать душевнобольных людей для своих целей, сказал Олег Иванников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае появления нехарактерно крупных сумм денег у родственника стоит заинтересоваться их происхождением, поскольку это может оказаться признаком вербовки человека украинским режимом. Об этом сообщил URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников, отметив, что вербовать предпочитают психически нездоровых людей. «Очень сложно определить степень преступной вовлеченности. Если у гражданина появляются крупные денежные средства, а он никогда и нигде не работал, то здесь родственникам необходимо обратить на это внимание. Стоит заинтересоваться, откуда появляются такие суммы, природу их происхождения и, возможно, поговорить с самим предполагаемым „злодеем“ с целью убедить его отказаться от преступных планов», — сказал Олег Иванников. Он отметил, что чаще всего вербуют несформировавшихся или психически нездоровых личностей. «Граждан, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, вовлекают в преступные схемы Главного управления разведки Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ). Наши противники, обладая определенным опытом, пытаются именно больных людей искать через социальные сети, мотивировать их, обрабатывать информационно, уговаривать и в конечном итоге склонять к совершению террористических актов», — объяснил полковник запаса МВД. По его словам, в поиске завербованных россиян правоохранительным органам помогает искусственный интеллект. «Если с одного определенного IP-адреса поступает сразу много запросов о „коктейлях Молотова“, о взрывных устройствах, о различных связях с ВСУ, то техника автоматически при использовании искусственного интеллекта сработает и укажет, откуда они поступили. Нужно особое внимание уделять соцсетям и мессенджерам, так как через них завербованные вступают в контакт с украинскими службами, показывают свое враждебное отношение к российской власти. Такой мониторинг в перспективе поможет более эффективно выявлять таких людей», — добавил эксперт. Ранее на главу Крыма Сергея Аксенова была совершена попытка покушения. Подозреваемого удалось поймать. Им оказался гражданин РФ, завербованный СБУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае появления нехарактерно крупных сумм денег у родственника стоит заинтересоваться их происхождением, поскольку это может оказаться признаком вербовки человека украинским режимом. Об этом сообщил URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников, отметив, что вербовать предпочитают психически нездоровых людей. «Очень сложно определить степень преступной вовлеченности. Если у гражданина появляются крупные денежные средства, а он никогда и нигде не работал, то здесь родственникам необходимо обратить на это внимание. Стоит заинтересоваться, откуда появляются такие суммы, природу их происхождения и, возможно, поговорить с самим предполагаемым „злодеем“ с целью убедить его отказаться от преступных планов», — сказал Олег Иванников. Он отметил, что чаще всего вербуют несформировавшихся или психически нездоровых личностей. «Граждан, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, вовлекают в преступные схемы Главного управления разведки Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ). Наши противники, обладая определенным опытом, пытаются именно больных людей искать через социальные сети, мотивировать их, обрабатывать информационно, уговаривать и в конечном итоге склонять к совершению террористических актов», — объяснил полковник запаса МВД. По его словам, в поиске завербованных россиян правоохранительным органам помогает искусственный интеллект. «Если с одного определенного IP-адреса поступает сразу много запросов о „коктейлях Молотова“, о взрывных устройствах, о различных связях с ВСУ, то техника автоматически при использовании искусственного интеллекта сработает и укажет, откуда они поступили. Нужно особое внимание уделять соцсетям и мессенджерам, так как через них завербованные вступают в контакт с украинскими службами, показывают свое враждебное отношение к российской власти. Такой мониторинг в перспективе поможет более эффективно выявлять таких людей», — добавил эксперт. Ранее на главу Крыма Сергея Аксенова была совершена попытка покушения. Подозреваемого удалось поймать. Им оказался гражданин РФ, завербованный СБУ.