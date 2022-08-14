В центре Кургана на полгода перекроют дорогу

Участок дороги перекроют для замены ветхих сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с конца августа до марта 2023 года для замены ветхих сетей перекроют участок улицы Коли Мяготина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«В конце августа подрядчик „Водного Союза“ начинает работы по замене ветхих коммуникаций на ул. К. Мяготина. <…> 29 августа и ориентировочно до марта 2023 года будет закрыт для движения участок ул. К. Мяготина от ул. Тобольной до ул. Зорге», — указано в сообщении.

Также с 29 августа на две недели планируют закрыть перекресток улиц К. Мяготина и Пролетарской. Помимо этого работы будут вестись на участке ул. К. Мяготина от ул. Пролетарской до ул. Ленина, но перекресток с ул. Ленина будет проезжим. С 29 августа до 1 декабря будут менять сети на участке К. Мяготина от ул. Красина до ул. Тобольной, но перекресток ул. Красина и ул. К. Мяготина будет открыт для движения машин.

Подрядчик ООО СМК «Артель» до 2023 года должен будет заменить сети водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 668 м на участке от ул. Тобольной до ул. Зорге и обновить канализационные коллекторы диаметром 1000 и 600 мм и протяженностью более 2,8 км на трех участках от ул. Пролетарской до ул. К. Мяготина, 75.

Деньги на реконструкцию сетей Кургана выделили представители правительства РФ. К 265,8 млн рублей федеральных средств представители «Водный Союз» добавили на ремонт 70,9 млн рублей. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.