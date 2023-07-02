Пермский прокурор запросил максимальное наказание для убийцы семьи из Башкирии

03 июля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Павел Бухтояров настаивает на пожизненном лишении свободы обвиняемого Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии В Пермском краевом суде на процессе по делу об убийстве жительницы Башкирии и ее дочери прокурор Павел Бухтояров запросил пожизненное наказание для обвиняемого в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Состоялись прения по делу против исполнителя заказного убийства. Прокурор Прикамья Павел Бухтояров потребовал для обвиняемого мужчины максимальное наказание — приговорить его к пожизненному сроку», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого суда. Как ранее рассказывало URA.RU, жительницу Башкирии Таисию с 5-летней дочерью нашли убитыми в Перми в августе 2022 года. В заказе убийства призналась пермская подруга Таисии, к которой та приехала в гости. Познакомились они ранее, в колонии, где вместе отбывали срок. Расследование преступления брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Пермском краевом суде на процессе по делу об убийстве жительницы Башкирии и ее дочери прокурор Павел Бухтояров запросил пожизненное наказание для обвиняемого в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Состоялись прения по делу против исполнителя заказного убийства. Прокурор Прикамья Павел Бухтояров потребовал для обвиняемого мужчины максимальное наказание — приговорить его к пожизненному сроку», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого суда. Как ранее рассказывало URA.RU, жительницу Башкирии Таисию с 5-летней дочерью нашли убитыми в Перми в августе 2022 года. В заказе убийства призналась пермская подруга Таисии, к которой та приехала в гости. Познакомились они ранее, в колонии, где вместе отбывали срок. Расследование преступления брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.