02 июля 2023

Пермский прокурор запросил максимальное наказание для убийцы семьи из Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, бухтояров павел
Павел Бухтояров настаивает на пожизненном лишении свободы обвиняемого Фото:
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В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии

В Пермском краевом суде на процессе по делу об убийстве жительницы Башкирии и ее дочери прокурор Павел Бухтояров запросил пожизненное наказание для обвиняемого в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Состоялись прения по делу против исполнителя заказного убийства. Прокурор Прикамья Павел Бухтояров потребовал для обвиняемого мужчины максимальное наказание — приговорить его к пожизненному сроку», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Как ранее рассказывало URA.RU, жительницу Башкирии Таисию с 5-летней дочерью нашли убитыми в Перми в августе 2022 года. В заказе убийства призналась пермская подруга Таисии, к которой та приехала в гости. Познакомились они ранее, в колонии, где вместе отбывали срок. Расследование преступления брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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В Пермском краевом суде на процессе по делу об убийстве жительницы Башкирии и ее дочери прокурор Павел Бухтояров запросил пожизненное наказание для обвиняемого в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Состоялись прения по делу против исполнителя заказного убийства. Прокурор Прикамья Павел Бухтояров потребовал для обвиняемого мужчины максимальное наказание — приговорить его к пожизненному сроку», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого суда. Как ранее рассказывало URA.RU, жительницу Башкирии Таисию с 5-летней дочерью нашли убитыми в Перми в августе 2022 года. В заказе убийства призналась пермская подруга Таисии, к которой та приехала в гости. Познакомились они ранее, в колонии, где вместе отбывали срок. Расследование преступления брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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