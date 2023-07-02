Подросткам ЯНАО купили спецодежду для летнего труда

03 июля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Подростки занимаются уборкой мусора и благоустройством территорий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Региональный оператор ООО «Инновационные технологии» закупил 600 комплектов спецодежды для летней трудовой смены в Новом Уренгое (ЯНАО). Ее получат подростки от 14 до 18 лет, вступившие в трудовые отряды, сообщили в пресс-службе компании. На приобретение униформы региональный оператор потратил два млн рублей. «Мы видим, насколько большое внимание молодежной политике уделяется в нашем регионе, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов является председателем комиссии Госсовета РФ по молодежной политике. Мы не хотим отставать от этого тренда. Сегодня ребята получают свой первый в жизни трудовой опыт, работают на благо своего города, делают его чище. Мы рады возможности помочь городу закупить необходимую одежду, в которой нашим детям будет удобно, а главное безопасно трудиться», — заявил URA.RU генеральный директор ООО «Инновационные технологии» Артем Ткаченко. В комплект спецодежды входят флисовая куртка, ботинки с металлическим носком, плащ-дождевик, сигнальный жилет и бейсболка. В большинстве своем трудовые отряды заняты уборкой и благоустройством территорий. Как отметил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, прошлым летом подростки собрали 10 тысяч мешков мусора. В целом с 2021 года количество рабочих мест для подростков в Новом Уренгое увеличили в 2,5 раза. Поработать в трудовом отряде предлагают в первую очередь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них сможет заработать около 40 000 рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональный оператор ООО «Инновационные технологии» закупил 600 комплектов спецодежды для летней трудовой смены в Новом Уренгое (ЯНАО). Ее получат подростки от 14 до 18 лет, вступившие в трудовые отряды, сообщили в пресс-службе компании. На приобретение униформы региональный оператор потратил два млн рублей. «Мы видим, насколько большое внимание молодежной политике уделяется в нашем регионе, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов является председателем комиссии Госсовета РФ по молодежной политике. Мы не хотим отставать от этого тренда. Сегодня ребята получают свой первый в жизни трудовой опыт, работают на благо своего города, делают его чище. Мы рады возможности помочь городу закупить необходимую одежду, в которой нашим детям будет удобно, а главное безопасно трудиться», — заявил URA.RU генеральный директор ООО «Инновационные технологии» Артем Ткаченко. В комплект спецодежды входят флисовая куртка, ботинки с металлическим носком, плащ-дождевик, сигнальный жилет и бейсболка. В большинстве своем трудовые отряды заняты уборкой и благоустройством территорий. Как отметил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, прошлым летом подростки собрали 10 тысяч мешков мусора. В целом с 2021 года количество рабочих мест для подростков в Новом Уренгое увеличили в 2,5 раза. Поработать в трудовом отряде предлагают в первую очередь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них сможет заработать около 40 000 рублей в месяц.