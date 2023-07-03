Бывший мэр Перми Демкин после перехода в краевое правительство ушел в отпуск

03 июля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Отпуск у Алексея Демкина был запланирован давно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Перешедший в краевое правительство экс-глава Перми Алексей Демкин ушел в отпуск. Источники URA.RU в политэлитах заявили, что отдых в июле он планировал давно, еще во время работы в мэрии. «В мае, июне было много событий, связанных с 300-летием Перми. Логично, что Демкин собирался пойти в отпуск в июле, когда все основные юбилейные события отгремят и наступит традиционное летнее затишье», — говорит инсайдер. Но в середине июня Демкин и губернатор Дмитрий Махонин договорились о досрочном уходе мэра с должности. И его переходе в краевое правительство на пост вице-премьера. На должность Демкин был назначен 28 июня. В кабинете, который выделили для бывшего главы Перми в здании правительства, пока идет ремонт. В пресс-службе правительства подтвердили, что новый вице-премьер сейчас находится в отпуске. Но не уточнили его продолжительность. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Демкин и Дмитрий Махонин договорились об условиях урегулирования конфликта, который тянется с 2021 года. Демкин оставил пост мэра. И.о. главы Перми стала вице-мэр Ольга Андрианова. В правительстве Демкин курирует минтер и минтербез.

Перешедший в краевое правительство экс-глава Перми Алексей Демкин ушел в отпуск. Источники URA.RU в политэлитах заявили, что отдых в июле он планировал давно, еще во время работы в мэрии. «В мае, июне было много событий, связанных с 300-летием Перми. Логично, что Демкин собирался пойти в отпуск в июле, когда все основные юбилейные события отгремят и наступит традиционное летнее затишье», — говорит инсайдер. Но в середине июня Демкин и губернатор Дмитрий Махонин договорились о досрочном уходе мэра с должности. И его переходе в краевое правительство на пост вице-премьера. На должность Демкин был назначен 28 июня. В кабинете, который выделили для бывшего главы Перми в здании правительства, пока идет ремонт. В пресс-службе правительства подтвердили, что новый вице-премьер сейчас находится в отпуске. Но не уточнили его продолжительность. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Демкин и Дмитрий Махонин договорились об условиях урегулирования конфликта, который тянется с 2021 года. Демкин оставил пост мэра. И.о. главы Перми стала вице-мэр Ольга Андрианова. В правительстве Демкин курирует минтер и минтербез.