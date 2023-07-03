03 июля 2023

Развитие логистики расширило возможности застройщиков в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство логистический и промышленных объектов стало возможно благодаря развитию электронной коммерции Фото:

В Тюменской области после пандемии коронавируса и последующего развития логистики и электронной коммерции появилась потребность в строительстве крупных логистических и промышленных центров для сдачи их в долгосрочную аренду. Об этом сообщила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

«Сейчас в Тюменской области развиваются частные индустриальные парки, в которых востребован именно формат промышленного девелопмента. Формирование такого рынка стало активно идти после пандемии коронавируса, когда развитие получили логистика и электронная коммерция, и в настоящее время наблюдается рост этой отрасли», — передает мнение эксперта «РБК Тюмень».

Романец пояснила, что раньше подобные проекты были не интересны застройщикам из-за отсутствия инвесторов и больших сроков окупаемости. Сейчас в регионе появился спрос и есть девелоперы, которые готовы строить, и те, кто готов долгосрочно арендовать новые инфраструктурные объекты.

Ранее URA.RU сообщало, что федеральные девелоперы ГК «Страна Девелопмент» и Группа «Эталон» объединились, чтобы построить новый ЖК в Тюмени. Комплекс будет расположен рядом с аэропортом Плеханово, в районе улиц Интернациональной — Объездной. Он будет состоять из четырех домов высотой до 16 этажей.

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В Тюменской области после пандемии коронавируса и последующего развития логистики и электронной коммерции появилась потребность в строительстве крупных логистических и промышленных центров для сдачи их в долгосрочную аренду. Об этом сообщила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. «Сейчас в Тюменской области развиваются частные индустриальные парки, в которых востребован именно формат промышленного девелопмента. Формирование такого рынка стало активно идти после пандемии коронавируса, когда развитие получили логистика и электронная коммерция, и в настоящее время наблюдается рост этой отрасли», — передает мнение эксперта «РБК Тюмень». Романец пояснила, что раньше подобные проекты были не интересны застройщикам из-за отсутствия инвесторов и больших сроков окупаемости. Сейчас в регионе появился спрос и есть девелоперы, которые готовы строить, и те, кто готов долгосрочно арендовать новые инфраструктурные объекты. Ранее URA.RU сообщало, что федеральные девелоперы ГК «Страна Девелопмент» и Группа «Эталон» объединились, чтобы построить новый ЖК в Тюмени. Комплекс будет расположен рядом с аэропортом Плеханово, в районе улиц Интернациональной — Объездной. Он будет состоять из четырех домов высотой до 16 этажей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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