Франция по-прежнему должна сохранять бдительность, заявил Эммануэль МакронФото: Официальный сайт Европарламента
Пик беспорядков во Франции уже позади. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Пик беспорядков во Франции пройден», — передает слова Макрона французский телеканал BFM TV. Он выразил это мнение во время совещания с мэрами коммун в Елисейском дворце. Президент Франции заявил, что в ближайшие дни и недели по-прежнему необходимо сохранять бдительность.
Ранее во Франции начались массовые протесты после убийства темнокожего подростка местной полицией. Это привело к возникновению беспорядков на улицах. URA.RU предоставляло сводку о первом дне волнений. 2 июля беспорядки распространились на Швейцарию и Бельгию. В этот же день семья мэра города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна стала жертвой покушения. Количество арестов достигло 2,4 тысячи. Специальные подразделения полиции, включая группу вмешательства национальной жандармерии (GIGN), были направлены в Нантер для сопротивления беспорядкам, передает A42.
Пик беспорядков во Франции уже позади. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Пик беспорядков во Франции пройден», — передает слова Макрона французский телеканал BFM TV. Он выразил это мнение во время совещания с мэрами коммун в Елисейском дворце. Президент Франции заявил, что в ближайшие дни и недели по-прежнему необходимо сохранять бдительность. Ранее во Франции начались массовые протесты после убийства темнокожего подростка местной полицией. Это привело к возникновению беспорядков на улицах. URA.RU предоставляло сводку о первом дне волнений. 2 июля беспорядки распространились на Швейцарию и Бельгию. В этот же день семья мэра города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна стала жертвой покушения. Количество арестов достигло 2,4 тысячи. Специальные подразделения полиции, включая группу вмешательства национальной жандармерии (GIGN), были направлены в Нантер для сопротивления беспорядкам, передает A42.