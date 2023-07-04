Макрон: пик беспорядков во Франции пройден

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Франция по-прежнему должна сохранять бдительность, заявил Эммануэль Макрон Фото:

Пик беспорядков во Франции уже позади. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Пик беспорядков во Франции пройден», — передает слова Макрона французский телеканал BFM TV. Он выразил это мнение во время совещания с мэрами коммун в Елисейском дворце. Президент Франции заявил, что в ближайшие дни и недели по-прежнему необходимо сохранять бдительность.

Ранее во Франции начались массовые протесты после убийства темнокожего подростка местной полицией. Это привело к возникновению беспорядков на улицах. URA.RU предоставляло сводку о первом дне волнений. 2 июля беспорядки распространились на Швейцарию и Бельгию. В этот же день семья мэра города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна стала жертвой покушения. Количество арестов достигло 2,4 тысячи. Специальные подразделения полиции, включая группу вмешательства национальной жандармерии (GIGN), были направлены в Нантер для сопротивления беспорядкам, передает A42.

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Пик беспорядков во Франции уже позади. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Пик беспорядков во Франции пройден», — передает слова Макрона французский телеканал BFM TV. Он выразил это мнение во время совещания с мэрами коммун в Елисейском дворце. Президент Франции заявил, что в ближайшие дни и недели по-прежнему необходимо сохранять бдительность. Ранее во Франции начались массовые протесты после убийства темнокожего подростка местной полицией. Это привело к возникновению беспорядков на улицах. URA.RU предоставляло сводку о первом дне волнений. 2 июля беспорядки распространились на Швейцарию и Бельгию. В этот же день семья мэра города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна стала жертвой покушения. Количество арестов достигло 2,4 тысячи. Специальные подразделения полиции, включая группу вмешательства национальной жандармерии (GIGN), были направлены в Нантер для сопротивления беспорядкам, передает A42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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