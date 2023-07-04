Минобороны отчиталось об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении

04 июля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

ВСУ в ходе неудачного наступления потеряли 290 убитых и раненых, заявили в Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили десять атак ВСУ в разных населенных пунктах, включая Белогоровку, Орехово-Васильевку, Ягодное, Клещеевку, Первомайское, Опытное и Водяное. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Успешно отражено десять атак противника в районах нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике», — передает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что в результате боевых действий у ВСУ потери составили до 290 убитых и раненых, а также было уничтожено оборудование, включая боевые машины, автомобили, артиллерийские установки и полевые склады боеприпасов. Ранее на донецком направлении силы Российской Федерации остановили 15 атак бойцов ВСУ. По данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла более 265 военных. Украинские наступательные действия на данном направлении не принесли результатов. Также до этого на донецком направлении ВСУ провалил четыре атаки подряд, передает «Утро.ру».

На донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили десять атак ВСУ в разных населенных пунктах, включая Белогоровку, Орехово-Васильевку, Ягодное, Клещеевку, Первомайское, Опытное и Водяное. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Успешно отражено десять атак противника в районах нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике», — передает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что в результате боевых действий у ВСУ потери составили до 290 убитых и раненых, а также было уничтожено оборудование, включая боевые машины, автомобили, артиллерийские установки и полевые склады боеприпасов. Ранее на донецком направлении силы Российской Федерации остановили 15 атак бойцов ВСУ. По данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла более 265 военных. Украинские наступательные действия на данном направлении не принесли результатов. Также до этого на донецком направлении ВСУ провалил четыре атаки подряд, передает «Утро.ру».