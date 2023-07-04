04 июля 2023

Мишустин оценил уровень зарплат в России

Мишустин: рост реальной зарплаты за 4 месяца составил 4,2%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил
Мишустин сообщил о росте зарплат на встрече с Путиным Фото:

Рост реальной зарплаты за 4 месяца 2023 года составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%», — заявил Мишустин. Он отметил, что в сравнении с прошлым годом в апреле 2023 года рост зарплаты составил 10,4%. Номинальная зарплата за четыре месяца составила 11,4%. Трансляцию встречи Путина с Мишустиным вел телеканал «Россия-24».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что суммы зарплат россиян вырастут в 2024 году. По ее слова, это произойдет благодаря повышению минимального размера оплаты труда. По словам министра экономического развития Максима Решетникова в следующем году зарплаты у россиян вырастут на 5,4%.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рост реальной зарплаты за 4 месяца 2023 года составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%», — заявил Мишустин. Он отметил, что в сравнении с прошлым годом в апреле 2023 года рост зарплаты составил 10,4%. Номинальная зарплата за четыре месяца составила 11,4%. Трансляцию встречи Путина с Мишустиным вел телеканал «Россия-24». Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что суммы зарплат россиян вырастут в 2024 году. По ее слова, это произойдет благодаря повышению минимального размера оплаты труда. По словам министра экономического развития Максима Решетникова в следующем году зарплаты у россиян вырастут на 5,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...