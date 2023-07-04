Мишустин оценил уровень зарплат в России

Мишустин: рост реальной зарплаты за 4 месяца составил 4,2%

05 июля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Мишустин сообщил о росте зарплат на встрече с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост реальной зарплаты за 4 месяца 2023 года составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%», — заявил Мишустин. Он отметил, что в сравнении с прошлым годом в апреле 2023 года рост зарплаты составил 10,4%. Номинальная зарплата за четыре месяца составила 11,4%. Трансляцию встречи Путина с Мишустиным вел телеканал «Россия-24». Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что суммы зарплат россиян вырастут в 2024 году. По ее слова, это произойдет благодаря повышению минимального размера оплаты труда. По словам министра экономического развития Максима Решетникова в следующем году зарплаты у россиян вырастут на 5,4%.

Рост реальной зарплаты за 4 месяца 2023 года составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%», — заявил Мишустин. Он отметил, что в сравнении с прошлым годом в апреле 2023 года рост зарплаты составил 10,4%. Номинальная зарплата за четыре месяца составила 11,4%. Трансляцию встречи Путина с Мишустиным вел телеканал «Россия-24». Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что суммы зарплат россиян вырастут в 2024 году. По ее слова, это произойдет благодаря повышению минимального размера оплаты труда. По словам министра экономического развития Максима Решетникова в следующем году зарплаты у россиян вырастут на 5,4%.