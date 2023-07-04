04 июля 2023

Свердловские власти проигнорировали похороны Далера Бобиева

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Далером Бобиевым
По словам представителей Морокова, в день похорон он находился на выезде Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Ни один представитель из органов власти, кто отвечает в Свердловской области за опеку детей, не пришел на похороны шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова на похоронах нет. В пресс-службе заявили о том, что он сейчас на выезде», — передает корреспондент. Также на церемонии прощания не было замечено представителей власти или депутатского корпуса.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент информационной политики региона. На момент написания новости ответа на запрос получено не было.

Сегодня, 5 июля, в Екатеринбурге прощаются с шестилетним Далером Бобиевым — его похоронят по мусульманским традициям. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня, однако позже женщина призналась, что ребенок погиб в результате несчастного случая еще в декабре (на следующий день после проверки опеки). Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых — он хранился в спортивной сумке в подполе. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, а организацию похорон мальчика на себя взяло духовное управление мусульман Свердловской области. О том, как разворачивалась трагедия — в материале URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ни один представитель из органов власти, кто отвечает в Свердловской области за опеку детей, не пришел на похороны шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова на похоронах нет. В пресс-службе заявили о том, что он сейчас на выезде», — передает корреспондент. Также на церемонии прощания не было замечено представителей власти или депутатского корпуса. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент информационной политики региона. На момент написания новости ответа на запрос получено не было. Сегодня, 5 июля, в Екатеринбурге прощаются с шестилетним Далером Бобиевым — его похоронят по мусульманским традициям. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня, однако позже женщина призналась, что ребенок погиб в результате несчастного случая еще в декабре (на следующий день после проверки опеки). Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых — он хранился в спортивной сумке в подполе. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, а организацию похорон мальчика на себя взяло духовное управление мусульман Свердловской области. О том, как разворачивалась трагедия — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...