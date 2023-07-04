Свердловские власти проигнорировали похороны Далера Бобиева

05 июля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

По словам представителей Морокова, в день похорон он находился на выезде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Ни один представитель из органов власти, кто отвечает в Свердловской области за опеку детей, не пришел на похороны шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова на похоронах нет. В пресс-службе заявили о том, что он сейчас на выезде», — передает корреспондент. Также на церемонии прощания не было замечено представителей власти или депутатского корпуса. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент информационной политики региона. На момент написания новости ответа на запрос получено не было. Сегодня, 5 июля, в Екатеринбурге прощаются с шестилетним Далером Бобиевым — его похоронят по мусульманским традициям. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня, однако позже женщина призналась, что ребенок погиб в результате несчастного случая еще в декабре (на следующий день после проверки опеки). Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых — он хранился в спортивной сумке в подполе. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, а организацию похорон мальчика на себя взяло духовное управление мусульман Свердловской области. О том, как разворачивалась трагедия — в материале URA.RU.

Ни один представитель из органов власти, кто отвечает в Свердловской области за опеку детей, не пришел на похороны шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова на похоронах нет. В пресс-службе заявили о том, что он сейчас на выезде», — передает корреспондент. Также на церемонии прощания не было замечено представителей власти или депутатского корпуса. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент информационной политики региона. На момент написания новости ответа на запрос получено не было. Сегодня, 5 июля, в Екатеринбурге прощаются с шестилетним Далером Бобиевым — его похоронят по мусульманским традициям. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня, однако позже женщина призналась, что ребенок погиб в результате несчастного случая еще в декабре (на следующий день после проверки опеки). Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых — он хранился в спортивной сумке в подполе. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, а организацию похорон мальчика на себя взяло духовное управление мусульман Свердловской области. О том, как разворачивалась трагедия — в материале URA.RU.