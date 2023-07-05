Единороссы представили Моору кандидатов в губернаторы ЯНАО

Региональное отделение партии «Единая Россия» официально представило губернатору Тюменской области Александру Моору кандидатов на пост главы ЯНАО. Им стал действующий губернатор округа Дмитрий Артюхов, председатель гордумы Губкинского Ольга Пескова и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый, говорится на сайте партии.
«Сегодня, 5 июля, кандидаты от „Единой России“ на пост губернатора Ямала были официально представлены, согласно процедуре, губернатору Тюменской области. Ими стали действующий губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, председатель думы города Губкинский Ольга Пескова и депутат Государственной Думы Дмитрий Погорелый», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов включен в список кандидатов на пост губернатора ЯНАО от «Единой России». Решение единогласно приняли на заседании генсовета партии.
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