04 июля 2023
03 июля 2023

Артюхов вошел в список кандидатов на пост губернатора ЯНАО от «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Кандидаты были единогласно утверждены на голосовании партии Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов включен в список кандидатов на пост губернатора ЯНАО, согласованный партией «Единая Россия». Соответствующее решение было принято на заседании генерального совета партии единогласно.

Помимо действующего губернатора округа в список кандидатов вошли директор муниципального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» Ольга Пескова и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый. «Против и воздержавшихся нет, решение принято», — подвел итог голосования председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Ранее URA.RU сообщало, что на согласование губернатору Тюменской области Александру Моору региональным отделением партии «Единая Россия» будет предложено три кандидата на пост главы ЯНАО. Согласно решению регионального политсовета партии, помимо действующего губернатора Дмитрия Артюхова, будут выдвигаться депутат Госдумы Дмитрий Погорелый и гендиректор ГТРК «Вектор» из Губкинского Ольга Пескова.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов включен в список кандидатов на пост губернатора ЯНАО, согласованный партией «Единая Россия». Соответствующее решение было принято на заседании генерального совета партии единогласно. Помимо действующего губернатора округа в список кандидатов вошли директор муниципального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» Ольга Пескова и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый. «Против и воздержавшихся нет, решение принято», — подвел итог голосования председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Ранее URA.RU сообщало, что на согласование губернатору Тюменской области Александру Моору региональным отделением партии «Единая Россия» будет предложено три кандидата на пост главы ЯНАО. Согласно решению регионального политсовета партии, помимо действующего губернатора Дмитрия Артюхова, будут выдвигаться депутат Госдумы Дмитрий Погорелый и гендиректор ГТРК «Вектор» из Губкинского Ольга Пескова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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