Тюменские пожарные отправятся на подмогу в Свердловскую область

05 июля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

25 человек из Тюменской области отправятся на подмогу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов отправит 25 человек в Свердловскую область на помощь в тушении лесных пожаров. Сейчас там бушуют 17 лесных пожаров на площади две тысячи гектаров. Об этом рассказала пресс-служба тюменского департамента лесного комплекса. «25 лесопожарных уватского филиала Тюменской авиабазы сегодня отправились в Свердловскую область на ликвидацию очагов возгорания», — указано в сообщении пресс-службы департамента. Возглавит группу инструктор парашютно-десантной пожарной команды филиала Сергей Мацынин. В ведомстве заявили, что он обладает серьезным опытом тушения лесных пожаров в разных регионах страны, в том числе Якутии и Иркутской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области площадь пожаров выросла в 12 раз относительно 1 июля, когда стихия бушевала на площади в 151 га. 10 очагов действуют на севере региона недалеко от поселка Сосьва, где уже был крупный пожар.

Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов отправит 25 человек в Свердловскую область на помощь в тушении лесных пожаров. Сейчас там бушуют 17 лесных пожаров на площади две тысячи гектаров. Об этом рассказала пресс-служба тюменского департамента лесного комплекса. «25 лесопожарных уватского филиала Тюменской авиабазы сегодня отправились в Свердловскую область на ликвидацию очагов возгорания», — указано в сообщении пресс-службы департамента. Возглавит группу инструктор парашютно-десантной пожарной команды филиала Сергей Мацынин. В ведомстве заявили, что он обладает серьезным опытом тушения лесных пожаров в разных регионах страны, в том числе Якутии и Иркутской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области площадь пожаров выросла в 12 раз относительно 1 июля, когда стихия бушевала на площади в 151 га. 10 очагов действуют на севере региона недалеко от поселка Сосьва, где уже был крупный пожар.