В Свердловской области площадь пожаров выросла в 12 раз. Скрин

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Больше всего очагов возгорания на севере Свердловской области Фото:

В Свердловской области действуют 17 лесных пожаров на площади две гектаров. Для сравнения, 1 июля площадь пожаров была 151 гектар, следует из данных «Авиалесоохраны» на официальном сайте.

«На 00:00 МСК 4 июля в Свердловской области действуют 17 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 916 гектаров», — говорится в сообщении «Авиалесоохраны». 1 июля URA.RU сообщало, что площадь лесных пожаров составляет 151 гектаров, а уже 2 июля она выросла до 1500 гектаров.

Согласно данным сервиса «Аэрокосмос», 10 пожаров действуют на севере Свердловской области недалеко от поселка Сосьва, где уже был крупный пожар. Также горит лес в районе поселка Кедровка чуть выше Екатеринбурга, еще два очага возгорания находятся на границе с Курганской областью. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики (ДИП) Свердловской области с просьбой предоставить информацию, где именно действуют пожары. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено в 16:04 по местному времени, добавлен комментарий ДИП.

«По данным мониторинга, в Свердловской области ликвидировано семь лесных пожаров в Алапаевском, Невьянском и Режевском районах Свердловской области на общей площади 39,6 гектаров. По данным на конец дня 3 июля продолжают действовать 18 возгораний, 13 из них локализованы. Непотушенными остаются лесные пожары в Артемовском, Белоярском, Алапаевском, Гаринском, Камышловском, Невьянском, Сосьвинском, Таборинском и Туринском районах», — рассказали в департаменте.

На территории Свердловской области действуют 17 пожаров
На территории Свердловской области действуют 17 пожаров
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В Свердловской области действуют 17 лесных пожаров на площади две гектаров. Для сравнения, 1 июля площадь пожаров была 151 гектар, следует из данных «Авиалесоохраны» на официальном сайте. «На 00:00 МСК 4 июля в Свердловской области действуют 17 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 916 гектаров», — говорится в сообщении «Авиалесоохраны». 1 июля URA.RU сообщало, что площадь лесных пожаров составляет 151 гектаров, а уже 2 июля она выросла до 1500 гектаров. Согласно данным сервиса «Аэрокосмос», 10 пожаров действуют на севере Свердловской области недалеко от поселка Сосьва, где уже был крупный пожар. Также горит лес в районе поселка Кедровка чуть выше Екатеринбурга, еще два очага возгорания находятся на границе с Курганской областью. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики (ДИП) Свердловской области с просьбой предоставить информацию, где именно действуют пожары. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 16:04 по местному времени, добавлен комментарий ДИП. «По данным мониторинга, в Свердловской области ликвидировано семь лесных пожаров в Алапаевском, Невьянском и Режевском районах Свердловской области на общей площади 39,6 гектаров. По данным на конец дня 3 июля продолжают действовать 18 возгораний, 13 из них локализованы. Непотушенными остаются лесные пожары в Артемовском, Белоярском, Алапаевском, Гаринском, Камышловском, Невьянском, Сосьвинском, Таборинском и Туринском районах», — рассказали в департаменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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