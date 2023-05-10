Боец вернулся с СВО в сгоревшую Сосьву и был шокирован

Рядовой Нагамадьянов приехал со спецоперации в Сосьву поддержать семью

10 мая 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Солдата шокировало то, что он увидел в родном поселке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец Евгений Нагамадьянов взял отпуск и вернулся с СВО в родную Сосьву (Свердловская область), чтобы помочь своим родным. Дом семьи сгорел в пожаре вместе с десятками других. Мужчина рассказал URA.RU о своих впечатлениях от увиденного. «Еще до приезда я видел все по видеосвязи, супруга отправляла фотографии. Но когда своими глазами увидел — в шоке, конечно. Треть поселка — голое поле. Обнадежили нас, что дома будут отстраиваться, к октябрю должны поставить. Я надеюсь, что [власти] в эти сроки управятся», — сказал Евгений. Новость по теме Бойца СВО вернут домой после пожара в Сосьве. Фото Солдат отметил, что его семье, в которой растут трое малышей, хорошо помогают. Недавно погорельцам выделили служебную квартиру. Сейчас Евгений торопится сделать в ней косметический ремонт и перевезти туда родных. Его отпуск продлится 15 дней. «Если бы дома было все нормально, я бы так рано не пошел в отпуск (на СВО свердловчанин уехал в марте — прим. ред.). Ребятишки рады, ни на шаг от меня не отходят. Даже в туалет, извините, не отпускают — кричат «мы с тобой», — говорит боец. Пожар в Сосьве случился 25 апреля, огонь уничтожил около 120 домов, погибли два человека. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сжигания опилок на местной пилораме. Управляющий лесопилкой заключен под стражу.

Боец Евгений Нагамадьянов взял отпуск и вернулся с СВО в родную Сосьву (Свердловская область), чтобы помочь своим родным. Дом семьи сгорел в пожаре вместе с десятками других. Мужчина рассказал URA.RU о своих впечатлениях от увиденного. «Еще до приезда я видел все по видеосвязи, супруга отправляла фотографии. Но когда своими глазами увидел — в шоке, конечно. Треть поселка — голое поле. Обнадежили нас, что дома будут отстраиваться, к октябрю должны поставить. Я надеюсь, что [власти] в эти сроки управятся», — сказал Евгений. Солдат отметил, что его семье, в которой растут трое малышей, хорошо помогают. Недавно погорельцам выделили служебную квартиру. Сейчас Евгений торопится сделать в ней косметический ремонт и перевезти туда родных. Его отпуск продлится 15 дней. «Если бы дома было все нормально, я бы так рано не пошел в отпуск (на СВО свердловчанин уехал в марте — прим. ред.). Ребятишки рады, ни на шаг от меня не отходят. Даже в туалет, извините, не отпускают — кричат «мы с тобой», — говорит боец. Пожар в Сосьве случился 25 апреля, огонь уничтожил около 120 домов, погибли два человека. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сжигания опилок на местной пилораме. Управляющий лесопилкой заключен под стражу.