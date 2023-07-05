05 июля 2023
04 июля 2023

В райцентре ЯНАО ночью горел новый многоквартирник. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Воровского. Тюмень , пожарные
К ликвидации пожара привлекалось 14 спасателей и 4 единицы техники Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) ночью загорелся новый многоквартирный дом. Об этом сообщил читатель агентства, который стал очевидцем пожара.

«Ночью в Тарко-Сале был пожар в новом доме. На улице были скорая и несколько машин полиции», — уточнил собеседник агентства.

В окружном управлении МЧС информацию подтвердили. Как оказалось, горел балкон, однако причина возгорания не установлена. «Повреждено 3 квадратных метра, пострадавших нет. Привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники», — рассказали в спасательном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Салехарде горел жилой дом. Пожарным удалось спасти 10 человек и кота.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) ночью загорелся новый многоквартирный дом. Об этом сообщил читатель агентства, который стал очевидцем пожара. «Ночью в Тарко-Сале был пожар в новом доме. На улице были скорая и несколько машин полиции», — уточнил собеседник агентства. В окружном управлении МЧС информацию подтвердили. Как оказалось, горел балкон, однако причина возгорания не установлена. «Повреждено 3 квадратных метра, пострадавших нет. Привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники», — рассказали в спасательном ведомстве. Ранее сообщалось, что в Салехарде горел жилой дом. Пожарным удалось спасти 10 человек и кота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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