В райцентре ЯНАО ночью горел новый многоквартирник. Видео

06 июля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

К ликвидации пожара привлекалось 14 спасателей и 4 единицы техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) ночью загорелся новый многоквартирный дом. Об этом сообщил читатель агентства, который стал очевидцем пожара. «Ночью в Тарко-Сале был пожар в новом доме. На улице были скорая и несколько машин полиции», — уточнил собеседник агентства. В окружном управлении МЧС информацию подтвердили. Как оказалось, горел балкон, однако причина возгорания не установлена. «Повреждено 3 квадратных метра, пострадавших нет. Привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники», — рассказали в спасательном ведомстве. Ранее сообщалось, что в Салехарде горел жилой дом. Пожарным удалось спасти 10 человек и кота.

В Тарко-Сале (ЯНАО) ночью загорелся новый многоквартирный дом. Об этом сообщил читатель агентства, который стал очевидцем пожара. «Ночью в Тарко-Сале был пожар в новом доме. На улице были скорая и несколько машин полиции», — уточнил собеседник агентства. В окружном управлении МЧС информацию подтвердили. Как оказалось, горел балкон, однако причина возгорания не установлена. «Повреждено 3 квадратных метра, пострадавших нет. Привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники», — рассказали в спасательном ведомстве. Ранее сообщалось, что в Салехарде горел жилой дом. Пожарным удалось спасти 10 человек и кота.