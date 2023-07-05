К ликвидации пожара привлекалось 14 спасателей и 4 единицы техники
В Тарко-Сале (ЯНАО) ночью загорелся новый многоквартирный дом. Об этом сообщил читатель агентства, который стал очевидцем пожара.
«Ночью в Тарко-Сале был пожар в новом доме. На улице были скорая и несколько машин полиции», — уточнил собеседник агентства.
В окружном управлении МЧС информацию подтвердили. Как оказалось, горел балкон, однако причина возгорания не установлена. «Повреждено 3 квадратных метра, пострадавших нет. Привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники», — рассказали в спасательном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Салехарде горел жилой дом. Пожарным удалось спасти 10 человек и кота.
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