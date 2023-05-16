Эрдоган заявил, что политика Турции в отношении России останется неизменной

Политика Турции в отношении России останется неизменной после выборов лидера республики. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», —
Ранее политолог Владимир Брутер заявлял, что отношения между Турцией и РФ ухудшатся в случае победы Кемаля Кылычдароглу в выборах турецкого президента. После первого тура выборов, который прошел 14 мая, выбрать президента Турции не удалось. При подсчете голосов изначально в лидерах оказался Эрдоган. Позже начал уступать своему главному конкуренту Кылычдароглу. В итоге был назначен второй тур выборов на 28 мая.
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