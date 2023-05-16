16 мая 2023

Эрдоган заявил, что политика Турции в отношении России останется неизменной

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Турция не станет менять политику в отношении с РФ, заявил Эрдоган Фото:
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Выборы президента в Турции

Политика Турции в отношении России останется неизменной после выборов лидера республики. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk.

Ранее политолог Владимир Брутер заявлял, что отношения между Турцией и РФ ухудшатся в случае победы Кемаля Кылычдароглу в выборах турецкого президента. После первого тура выборов, который прошел 14 мая, выбрать президента Турции не удалось. При подсчете голосов изначально в лидерах оказался Эрдоган. Позже начал уступать своему главному конкуренту Кылычдароглу. В итоге был назначен второй тур выборов на 28 мая.

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Политика Турции в отношении России останется неизменной после выборов лидера республики. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk. Ранее политолог Владимир Брутер заявлял, что отношения между Турцией и РФ ухудшатся в случае победы Кемаля Кылычдароглу в выборах турецкого президента. После первого тура выборов, который прошел 14 мая, выбрать президента Турции не удалось. При подсчете голосов изначально в лидерах оказался Эрдоган. Позже начал уступать своему главному конкуренту Кылычдароглу. В итоге был назначен второй тур выборов на 28 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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