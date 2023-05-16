Эрдоган заявил, что политика Турции в отношении России останется неизменной

16 мая 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Турция не станет менять политику в отношении с РФ, заявил Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Выборы президента в Турции Политика Турции в отношении России останется неизменной после выборов лидера республики. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk. Ранее политолог Владимир Брутер заявлял, что отношения между Турцией и РФ ухудшатся в случае победы Кемаля Кылычдароглу в выборах турецкого президента. После первого тура выборов, который прошел 14 мая, выбрать президента Турции не удалось. При подсчете голосов изначально в лидерах оказался Эрдоган. Позже начал уступать своему главному конкуренту Кылычдароглу. В итоге был назначен второй тур выборов на 28 мая.

Политика Турции в отношении России останется неизменной после выборов лидера республики. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk. Ранее политолог Владимир Брутер заявлял, что отношения между Турцией и РФ ухудшатся в случае победы Кемаля Кылычдароглу в выборах турецкого президента. После первого тура выборов, который прошел 14 мая, выбрать президента Турции не удалось. При подсчете голосов изначально в лидерах оказался Эрдоган. Позже начал уступать своему главному конкуренту Кылычдароглу. В итоге был назначен второй тур выборов на 28 мая.