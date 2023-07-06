Экс-министр безопасности ДНР объяснил стратегическую важность Клещеевки

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: Клещеевка дает контроль над дорогами в Артемовск

07 июля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Российские военные отбивают атаки ВСУ на Клещеевку Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владение селом Клещеевка в ДНР позволяет держать контроль над большей частью дорог, которые идут в Артемовск (Бахмут). Об этом в разговоре с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Надо понимать, что речь идет не только о самом селе, но и о территории вокруг него. Они позволяют контролировать практически все подъездные дороги к Бахмуту или большую половину точно. Когда вы контролируете Клещеевку, вы контролируете всю прилегающую транспортную структуру. А это подвоз личного состава, обеспечение боеприпасами, вооружением и вся сопутствующая логистика», — сказал Андрей Пинчук. Ранее стало известно, что на донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили десять атак ВСУ в разных населенных пунктах, включая Белогоровку, Орехово-Васильевку, Ягодное, Клещеевку, Первомайское, Опытное и Водяное. Такими данными поделились в Минобороны РФ.

Владение селом Клещеевка в ДНР позволяет держать контроль над большей частью дорог, которые идут в Артемовск (Бахмут). Об этом в разговоре с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Надо понимать, что речь идет не только о самом селе, но и о территории вокруг него. Они позволяют контролировать практически все подъездные дороги к Бахмуту или большую половину точно. Когда вы контролируете Клещеевку, вы контролируете всю прилегающую транспортную структуру. А это подвоз личного состава, обеспечение боеприпасами, вооружением и вся сопутствующая логистика», — сказал Андрей Пинчук. Ранее стало известно, что на донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили десять атак ВСУ в разных населенных пунктах, включая Белогоровку, Орехово-Васильевку, Ягодное, Клещеевку, Первомайское, Опытное и Водяное. Такими данными поделились в Минобороны РФ.