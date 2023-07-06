Экс-министр безопасности ДНР объяснил стратегическую важность Клещеевки

Владение селом Клещеевка в ДНР позволяет держать контроль над большей частью дорог, которые идут в Артемовск (Бахмут). Об этом в разговоре с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.
«Надо понимать, что речь идет не только о самом селе, но и о территории вокруг него. Они позволяют контролировать практически все подъездные дороги к Бахмуту или большую половину точно. Когда вы контролируете Клещеевку, вы контролируете всю прилегающую транспортную структуру. А это подвоз личного состава, обеспечение боеприпасами, вооружением и вся сопутствующая логистика», — сказал Андрей Пинчук.
Ранее стало известно, что на донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили десять атак ВСУ в разных населенных пунктах, включая Белогоровку, Орехово-Васильевку, Ягодное, Клещеевку, Первомайское, Опытное и Водяное. Такими данными поделились в Минобороны РФ.
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