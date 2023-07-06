06 июля 2023

Экс-министр безопасности ДНР объяснил стратегическую важность Клещеевки

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: Клещеевка дает контроль над дорогами в Артемовск
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские военные отбивают атаки ВСУ на Клещеевку Фото:
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Владение селом Клещеевка в ДНР позволяет держать контроль над большей частью дорог, которые идут в Артемовск (Бахмут). Об этом в разговоре с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

«Надо понимать, что речь идет не только о самом селе, но и о территории вокруг него. Они позволяют контролировать практически все подъездные дороги к Бахмуту или большую половину точно. Когда вы контролируете Клещеевку, вы контролируете всю прилегающую транспортную структуру. А это подвоз личного состава, обеспечение боеприпасами, вооружением и вся сопутствующая логистика», — сказал Андрей Пинчук.

Ранее стало известно, что на донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили десять атак ВСУ в разных населенных пунктах, включая Белогоровку, Орехово-Васильевку, Ягодное, Клещеевку, Первомайское, Опытное и Водяное. Такими данными поделились в Минобороны РФ.

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Владение селом Клещеевка в ДНР позволяет держать контроль над большей частью дорог, которые идут в Артемовск (Бахмут). Об этом в разговоре с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Надо понимать, что речь идет не только о самом селе, но и о территории вокруг него. Они позволяют контролировать практически все подъездные дороги к Бахмуту или большую половину точно. Когда вы контролируете Клещеевку, вы контролируете всю прилегающую транспортную структуру. А это подвоз личного состава, обеспечение боеприпасами, вооружением и вся сопутствующая логистика», — сказал Андрей Пинчук. Ранее стало известно, что на донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили десять атак ВСУ в разных населенных пунктах, включая Белогоровку, Орехово-Васильевку, Ягодное, Клещеевку, Первомайское, Опытное и Водяное. Такими данными поделились в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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