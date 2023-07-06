В Москве горит легендарный ресторан дворянской кухни. Видео

В Москве горит ресторан «Кафе Пушкин», имеющий рекомендацию Michelin

06 июля 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Пожарные тушат огонь в ресторане «Кафе Пушкинъ» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. Об этом сообщили в экстренных службах. «Горит дом 26 по Тверскому бульвару. В здании находятся рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», — передает ТАСС. Информации о пострадавших нет. Это третий пожар в Москве за последний час. Ранее сообщалось о пожаре в бизнес-центре «Ямская-Сити». Позже в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. Ресторан дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Заведение регулярно входило в международные рейтинги. А в 2021 году «Кафе Пушкинъ» получил рекомендацию гида Michelin. Также входит в топ-50 лучших ресторанов Москвы. Обновлено в 22:38: В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на кровле ресторана. Из здания эвакуировали больше сотни человек. Обновлено в 23:13: В пресс-службе Maison Dellos, владельца ресторана, опровергли информацию о пожаре. Там уточнили, что огонь был в соседнем здании.

Кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. Об этом сообщили в экстренных службах. «Горит дом 26 по Тверскому бульвару. В здании находятся рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», — передает ТАСС. Информации о пострадавших нет. Это третий пожар в Москве за последний час. Ранее сообщалось о пожаре в бизнес-центре «Ямская-Сити». Позже в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. Ресторан дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Заведение регулярно входило в международные рейтинги. А в 2021 году «Кафе Пушкинъ» получил рекомендацию гида Michelin. Также входит в топ-50 лучших ресторанов Москвы. Обновлено в 22:38: В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на кровле ресторана. Из здания эвакуировали больше сотни человек. Обновлено в 23:13: В пресс-службе Maison Dellos, владельца ресторана, опровергли информацию о пожаре. Там уточнили, что огонь был в соседнем здании.