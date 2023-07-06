В Москве горит легендарный ресторан дворянской кухни. Видео

В Москве горит ресторан «Кафе Пушкин», имеющий рекомендацию Michelin
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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
Пожарные тушат огонь в ресторане «Кафе Пушкинъ» Фото:

Кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Горит дом 26 по Тверскому бульвару. В здании находятся рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», — передает ТАСС. Информации о пострадавших нет.

Это третий пожар в Москве за последний час. Ранее сообщалось о пожаре в бизнес-центре «Ямская-Сити». Позже в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв.

Ресторан дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Заведение регулярно входило в международные рейтинги. А в 2021 году «Кафе Пушкинъ» получил рекомендацию гида Michelin. Также входит в топ-50 лучших ресторанов Москвы.

Обновлено в 22:38:

В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на кровле ресторана. Из здания эвакуировали больше сотни человек.

Обновлено в 23:13: В пресс-службе Maison Dellos, владельца ресторана, опровергли информацию о пожаре. Там уточнили, что огонь был в соседнем здании.

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Кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. Об этом сообщили в экстренных службах. «Горит дом 26 по Тверскому бульвару. В здании находятся рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», — передает ТАСС. Информации о пострадавших нет. Это третий пожар в Москве за последний час. Ранее сообщалось о пожаре в бизнес-центре «Ямская-Сити». Позже в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. Ресторан дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» работает с 1999 года. Заведение регулярно входило в международные рейтинги. А в 2021 году «Кафе Пушкинъ» получил рекомендацию гида Michelin. Также входит в топ-50 лучших ресторанов Москвы. Обновлено в 22:38: В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на кровле ресторана. Из здания эвакуировали больше сотни человек. Обновлено в 23:13: В пресс-службе Maison Dellos, владельца ресторана, опровергли информацию о пожаре. Там уточнили, что огонь был в соседнем здании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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