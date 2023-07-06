06 июля 2023

США попросили Россию провести расследование нападения на Милашину и Немова

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Елена Милашина. stock , stock, Миланшина Елена
США призвали Россию провести непредвзятое расследование нападения на Милашину и Немова Фото:
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На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Госдепартамент США осудил нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Там призвали провести честное и оперативное расследование дела, говорится в заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

«Соединенные Штаты потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля. Российское правительство должно провести оперативное, непредвзятое и прозрачное расследование обстоятельств этого жесткого нападения и гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности», — указано в документе.

4 июля в Грозном журналистку Милашину и адвоката Немова избили неизвестные. У них диагностированы множественные травмы. Адвокат и журналистка приехали в город, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского. Позже в Чечне по факту возбудили уголовное дело, пишет RT. В ОБСЕ уже отреагировали на инцидент.

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Госдепартамент США осудил нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Там призвали провести честное и оперативное расследование дела, говорится в заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера. «Соединенные Штаты потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля. Российское правительство должно провести оперативное, непредвзятое и прозрачное расследование обстоятельств этого жесткого нападения и гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности», — указано в документе. 4 июля в Грозном журналистку Милашину и адвоката Немова избили неизвестные. У них диагностированы множественные травмы. Адвокат и журналистка приехали в город, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского. Позже в Чечне по факту возбудили уголовное дело, пишет RT. В ОБСЕ уже отреагировали на инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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