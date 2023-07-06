США попросили Россию провести расследование нападения на Милашину и Немова

Госдепартамент США осудил нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Там призвали провести честное и оперативное расследование дела, говорится в заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.
«Соединенные Штаты потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля. Российское правительство должно провести оперативное, непредвзятое и прозрачное расследование обстоятельств этого жесткого нападения и гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности», —
4 июля в Грозном журналистку Милашину и адвоката Немова избили неизвестные. У них диагностированы множественные травмы. Адвокат и журналистка приехали в город, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского. Позже в Чечне по факту возбудили уголовное дело, пишет RT. В ОБСЕ уже отреагировали на инцидент.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.