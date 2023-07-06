06 июля 2023

Тюменцам посоветовали не выходить на улицу из-за аномальной жары

Депздрав Тюменской области предупредил об опасностях аномальной жары
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, лето, набережная тюмени, набережная туры, река тура
На Тюменскую область надвигается аномальная жара Фото:

Во время аномальной жары, которая ожидается в Тюменской области с 10 по 12 июля, находиться на солнце лучше в «безопасные часы»: утром до 11:00, вечером — после 16:00. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

«На солнце находитесь в „безопасные часы“: утром до 11:00, вечером с 16:00. Под палящим солнцем не следует проводить интенсивные тренировки и заниматься физическими изнуряющими упражнениями. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах», — сообщили URA.RU в пресс-службе депздрава Тюменской области.

Там добавили, что при температуре воздуха выше 37 градусов и под прямыми лучами солнца резко возрастает риск тепловых ударов. «Признаки перегревания: общая слабость, потеря ориентации в пространстве, головокружение, головная боль, в тяжелых случаях — рвота, повышение температуры тела», — добавили в региональном департаменте здравоохранения.

С 10 по 12 июля на территории Тюменской области ожидается аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, воздух на территории региона прогреется до 40 градусов.

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Во время аномальной жары, которая ожидается в Тюменской области с 10 по 12 июля, находиться на солнце лучше в «безопасные часы»: утром до 11:00, вечером — после 16:00. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения. «На солнце находитесь в „безопасные часы“: утром до 11:00, вечером с 16:00. Под палящим солнцем не следует проводить интенсивные тренировки и заниматься физическими изнуряющими упражнениями. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах», — сообщили URA.RU в пресс-службе депздрава Тюменской области. Там добавили, что при температуре воздуха выше 37 градусов и под прямыми лучами солнца резко возрастает риск тепловых ударов. «Признаки перегревания: общая слабость, потеря ориентации в пространстве, головокружение, головная боль, в тяжелых случаях — рвота, повышение температуры тела», — добавили в региональном департаменте здравоохранения. С 10 по 12 июля на территории Тюменской области ожидается аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, воздух на территории региона прогреется до 40 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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