Приехавший в отпуск участник СВО из ЯНАО рассказал, что делал на фронте

Военнослужащий из ЯНАО Виталий Кондыгин помогал раненым в зоне СВО

07 июля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

В зоне СВО один из ямальцев помогал раненым Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трое военнослужащих, которые вернулись в отпуск в Салехард (ЯНАО) из зоны спецоперации, рассказали о своей фронтовой жизни. Как оказалось, ямальцы служили в одном полку в северном батальоне «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета. «В зоне СВО я помогал раненым. Рад, что смог быть полезен в боевых условиях, вдвойне приятно вернуться домой, пусть и ненадолго, но с чувством выполненного долга», — приводит мэрия слова ямальца Виталия Кондыгина. В обычной жизни мужчина работал фельдшером в Салехардской окружной больнице. Он был мобилизован в сентябре 2022 года. В муниципалитете уточнили, что следом за Виталием Кондыгиным отправился в зону СВО его отец Евгений. Мужчина подписал контракт с министерством обороны и полгода отслужил в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Отец вернулся из-под Угледара 1 июня и сегодня встречал сына. Ранее сообщалось, что в Салехарде встретили военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО. Бойцы не были в отпуске 10 месяцев.

Трое военнослужащих, которые вернулись в отпуск в Салехард (ЯНАО) из зоны спецоперации, рассказали о своей фронтовой жизни. Как оказалось, ямальцы служили в одном полку в северном батальоне «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета. «В зоне СВО я помогал раненым. Рад, что смог быть полезен в боевых условиях, вдвойне приятно вернуться домой, пусть и ненадолго, но с чувством выполненного долга», — приводит мэрия слова ямальца Виталия Кондыгина. В обычной жизни мужчина работал фельдшером в Салехардской окружной больнице. Он был мобилизован в сентябре 2022 года. В муниципалитете уточнили, что следом за Виталием Кондыгиным отправился в зону СВО его отец Евгений. Мужчина подписал контракт с министерством обороны и полгода отслужил в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Отец вернулся из-под Угледара 1 июня и сегодня встречал сына. Ранее сообщалось, что в Салехарде встретили военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО. Бойцы не были в отпуске 10 месяцев.