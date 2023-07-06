06 июля 2023
05 июля 2023

Приехавший в отпуск участник СВО из ЯНАО рассказал, что делал на фронте

Военнослужащий из ЯНАО Виталий Кондыгин помогал раненым в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне СВО один из ямальцев помогал раненым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Трое военнослужащих, которые вернулись в отпуск в Салехард (ЯНАО) из зоны спецоперации, рассказали о своей фронтовой жизни. Как оказалось, ямальцы служили в одном полку в северном батальоне «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

«В зоне СВО я помогал раненым. Рад, что смог быть полезен в боевых условиях, вдвойне приятно вернуться домой, пусть и ненадолго, но с чувством выполненного долга», — приводит мэрия слова ямальца Виталия Кондыгина. В обычной жизни мужчина работал фельдшером в Салехардской окружной больнице. Он был мобилизован в сентябре 2022 года.

В муниципалитете уточнили, что следом за Виталием Кондыгиным отправился в зону СВО его отец Евгений. Мужчина подписал контракт с министерством обороны и полгода отслужил в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Отец вернулся из-под Угледара 1 июня и сегодня встречал сына.

Ранее сообщалось, что в Салехарде встретили военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО. Бойцы не были в отпуске 10 месяцев.

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Трое военнослужащих, которые вернулись в отпуск в Салехард (ЯНАО) из зоны спецоперации, рассказали о своей фронтовой жизни. Как оказалось, ямальцы служили в одном полку в северном батальоне «Кедр», сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета. «В зоне СВО я помогал раненым. Рад, что смог быть полезен в боевых условиях, вдвойне приятно вернуться домой, пусть и ненадолго, но с чувством выполненного долга», — приводит мэрия слова ямальца Виталия Кондыгина. В обычной жизни мужчина работал фельдшером в Салехардской окружной больнице. Он был мобилизован в сентябре 2022 года. В муниципалитете уточнили, что следом за Виталием Кондыгиным отправился в зону СВО его отец Евгений. Мужчина подписал контракт с министерством обороны и полгода отслужил в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Отец вернулся из-под Угледара 1 июня и сегодня встречал сына. Ранее сообщалось, что в Салехарде встретили военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО. Бойцы не были в отпуске 10 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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