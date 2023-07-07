Заявки на участие в аукционах принимаются с 10 июля по 18 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска продаст с аукциона три недостроенных объекта. В частности, спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда, автосервис с магазином и кафе на Копейском шоссе и многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой на улице Черкасской. Аукционы по продаже недостроев состоятся 19 июля и 22 августа, сообщается на сайте мэрии.

«Возобновлен прием заявок по ранее объявленному аукциону по продаже объекта незавершенного строительства по улице Труда, торги состоятся уже 19 июля. А 22 августа пройдут аукционы по продаже еще двух „замороженных“ недостроев — на Копейском шоссе и на улице Черкасской», — сообщается на сайте.

Недострой в Центральном районе города на улице Труда, предназначенный под строительство спортивно-развлекательного комплекса, был изъят по решению суда у ООО «Стройкомплекс-97». Площадь объекта со степенью готовности 28% составляет 2 тысячи 250 квадратных метров. Его начальная цена — 13 млн 442 тысячи 520 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 июля.

Недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе, который находится на Копейском шоссе, был изъят по решению суда у ООО «Строительной компании «Геострой». Ранее объект принадлежал семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Площадь застройки составляет 1 211 квадратных метров, степень готовности — 10%. Начальная цена по сравнению с прошлым годом снизилась с 3 млн 690 тысяч рублей до 1 млн 730 тысяч рублей.

Также на торги будет выставлен бывший недострой ООО «Лента» на улице Черкасской со степенью готовности 17%. На участке уже есть фундамент. Вид разрешенного использования земельного участка позволяет построить многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой. Объект незавершенного строительства будет выставлен на аукцион со стартовой ценой лота 27 млн 761 тысяча рублей. Заявки на участие в аукционах можно подавать с 10 июля по 18 августа.

Бывший неострой ООО «Лента» будет выставлен на аукцион со стартовой ценой лота 27 млн 761 тысяча рублей Скрин: публичная кадастровая карта

Площадь недостроенного спортивно-развлекательного комплекса со степенью готовности 28% — 2 тысячи 250 квадратных метров Скрин: публичная кадастровая карта