Мэрия Челябинска продаст с торгов три недостроя. Скрин

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Долгострой возле гостиницы Малахит. Челябинск, долгострой, недострой
Заявки на участие в аукционах принимаются с 10 июля по 18 августа Фото:

Мэрия Челябинска продаст с аукциона три недостроенных объекта. В частности, спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда, автосервис с магазином и кафе на Копейском шоссе и многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой на улице Черкасской. Аукционы по продаже недостроев состоятся 19 июля и 22 августа, сообщается на сайте мэрии.

«Возобновлен прием заявок по ранее объявленному аукциону по продаже объекта незавершенного строительства по улице Труда, торги состоятся уже 19 июля. А 22 августа пройдут аукционы по продаже еще двух „замороженных“ недостроев — на Копейском шоссе и на улице Черкасской», — сообщается на сайте.

Недострой в Центральном районе города на улице Труда, предназначенный под строительство спортивно-развлекательного комплекса, был изъят по решению суда у ООО «Стройкомплекс-97». Площадь объекта со степенью готовности 28% составляет 2 тысячи 250 квадратных метров. Его начальная цена — 13 млн 442 тысячи 520 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 июля.

Недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе, который находится на Копейском шоссе, был изъят по решению суда у ООО «Строительной компании «Геострой». Ранее объект принадлежал семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Площадь застройки составляет 1 211 квадратных метров, степень готовности — 10%. Начальная цена по сравнению с прошлым годом снизилась с 3 млн 690 тысяч рублей до 1 млн 730 тысяч рублей.

Также на торги будет выставлен бывший недострой ООО «Лента» на улице Черкасской со степенью готовности 17%. На участке уже есть фундамент. Вид разрешенного использования земельного участка позволяет построить многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой. Объект незавершенного строительства будет выставлен на аукцион со стартовой ценой лота 27 млн 761 тысяча рублей. Заявки на участие в аукционах можно подавать с 10 июля по 18 августа.

Бывший неострой ООО «Лента» будет выставлен на аукцион со стартовой ценой лота 27 млн 761 тысяча рублей
Бывший неострой ООО «Лента» будет выставлен на аукцион со стартовой ценой лота 27 млн 761 тысяча рублей
Площадь недостроенного спортивно-развлекательного комплекса со степенью готовности 28% — 2 тысячи 250 квадратных метров
Площадь недостроенного спортивно-развлекательного комплекса со степенью готовности 28% — 2 тысячи 250 квадратных метров
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Мэрия Челябинска продаст с аукциона три недостроенных объекта. В частности, спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда, автосервис с магазином и кафе на Копейском шоссе и многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой на улице Черкасской. Аукционы по продаже недостроев состоятся 19 июля и 22 августа, сообщается на сайте мэрии. «Возобновлен прием заявок по ранее объявленному аукциону по продаже объекта незавершенного строительства по улице Труда, торги состоятся уже 19 июля. А 22 августа пройдут аукционы по продаже еще двух „замороженных“ недостроев — на Копейском шоссе и на улице Черкасской», — сообщается на сайте. Недострой в Центральном районе города на улице Труда, предназначенный под строительство спортивно-развлекательного комплекса, был изъят по решению суда у ООО «Стройкомплекс-97». Площадь объекта со степенью готовности 28% составляет 2 тысячи 250 квадратных метров. Его начальная цена — 13 млн 442 тысячи 520 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 июля. Недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе, который находится на Копейском шоссе, был изъят по решению суда у ООО «Строительной компании «Геострой». Ранее объект принадлежал семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Площадь застройки составляет 1 211 квадратных метров, степень готовности — 10%. Начальная цена по сравнению с прошлым годом снизилась с 3 млн 690 тысяч рублей до 1 млн 730 тысяч рублей. Также на торги будет выставлен бывший недострой ООО «Лента» на улице Черкасской со степенью готовности 17%. На участке уже есть фундамент. Вид разрешенного использования земельного участка позволяет построить многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой. Объект незавершенного строительства будет выставлен на аукцион со стартовой ценой лота 27 млн 761 тысяча рублей. Заявки на участие в аукционах можно подавать с 10 июля по 18 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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