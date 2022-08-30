Мэрия Челябинска продает недострой семьи экс-депутата гордумы

31 августа 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Объект будет выставлен на торги с начальной ценой — 3 миллиона 690 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мэрия Челябинска продает с торгов недостроенный автосервис с магазином и кафе, ранее принадлежащий семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Объект был изъят по решению суда, сообщается на сайте мэрии. «Изъять у общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Геострой» объект незавершенного строительства площадью 1210,80 квадратных метров со степенью готовности 10%. Объект расположен по адресу: г. Челябинск, по Копейскому шоссе, путем продажи с публичных торгов», — говорится на сайте. Согласно документации, в сентябре 2015 года был подписан договор о краткосрочной аренде участка между Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска и ООО «Строительной компанией «Геострой». В период действия договора застройщик начал возводить автосервис, но строительство за три года так и не было завершено. Стройку заморозили, затем недострой изъяли по решению суда. Стартовая цена лота составила 3 миллиона 690 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 сентября. Дата проведения торгов назначена на 11 октября. Согласно сервису СБИС, семье Силиных принадлежит 75% компании. Среди совладельцев указаны Александр Силин, а также его жене и внукам. Ранее часть бизнеса была записана на сына экс-депутата, Ивана Силина, который погиб в сентябре 2021 года. На охоте он случайно убил товарища, после чего покончил с собой. Бизнес поделили между его вдовой и детьми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска продает с торгов недостроенный автосервис с магазином и кафе, ранее принадлежащий семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Объект был изъят по решению суда, сообщается на сайте мэрии. «Изъять у общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Геострой» объект незавершенного строительства площадью 1210,80 квадратных метров со степенью готовности 10%. Объект расположен по адресу: г. Челябинск, по Копейскому шоссе, путем продажи с публичных торгов», — говорится на сайте. Согласно документации, в сентябре 2015 года был подписан договор о краткосрочной аренде участка между Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска и ООО «Строительной компанией «Геострой». В период действия договора застройщик начал возводить автосервис, но строительство за три года так и не было завершено. Стройку заморозили, затем недострой изъяли по решению суда. Стартовая цена лота составила 3 миллиона 690 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 сентября. Дата проведения торгов назначена на 11 октября. Согласно сервису СБИС, семье Силиных принадлежит 75% компании. Среди совладельцев указаны Александр Силин, а также его жене и внукам. Ранее часть бизнеса была записана на сына экс-депутата, Ивана Силина, который погиб в сентябре 2021 года. На охоте он случайно убил товарища, после чего покончил с собой. Бизнес поделили между его вдовой и детьми.