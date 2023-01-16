16 января 2023

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного спортивно-развлекательного комплекса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, утки, недострой, улица свободы4
Объект со степенью готовности 23% находится на улице Труда Фото:

В Челябинске сорвался аукцион по продаже недостроенного спортивно-развлекательного комплекса по улице Труда. Причина в том, что с объекта не были сняты обеспечительные меры, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В ближайшее время пройдет судебное заседание. После того, как решение будет принято, если будут сняты обеспечительные меры, мы продлим прием заявок», — сообщили в пресс-службе.

Недострой площадью 2 тысячи 250 квадратных метров находится в Центральном районе Челябинска. Объект со степенью готовности 28% продается с аукциона для завершения строительства спортивно-развлекательного комплекса.

Спортивно-развлекательный комплекс начинал строить бизнесмен Дмитрий Селиванов. Предприниматель является учредителем компаний СМП-150 (100%), ООО «Стройкомплекс-97» (51%), «Южуралкомплект» (10%).

Ранее в Курчатовском районе Челябинска сорвались торги по продаже недостроенной гостиницы на Свердловском проспекте за 20,6 млн рублей. Недострой был изъят по решению суда. На аукцион не было подано ни одной заявки.

Спортивно-развлекательный комплекс на улице Труда начинал строить бизнесмен Дмитрий Селиванов

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В Челябинске сорвался аукцион по продаже недостроенного спортивно-развлекательного комплекса по улице Труда. Причина в том, что с объекта не были сняты обеспечительные меры, сообщили в пресс-службе мэрии. «В ближайшее время пройдет судебное заседание. После того, как решение будет принято, если будут сняты обеспечительные меры, мы продлим прием заявок», — сообщили в пресс-службе. Недострой площадью 2 тысячи 250 квадратных метров находится в Центральном районе Челябинска. Объект со степенью готовности 28% продается с аукциона для завершения строительства спортивно-развлекательного комплекса. Спортивно-развлекательный комплекс начинал строить бизнесмен Дмитрий Селиванов. Предприниматель является учредителем компаний СМП-150 (100%), ООО «Стройкомплекс-97» (51%), «Южуралкомплект» (10%). Ранее в Курчатовском районе Челябинска сорвались торги по продаже недостроенной гостиницы на Свердловском проспекте за 20,6 млн рублей. Недострой был изъят по решению суда. На аукцион не было подано ни одной заявки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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