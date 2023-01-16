Объект со степенью готовности 23% находится на улице Труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сорвался аукцион по продаже недостроенного спортивно-развлекательного комплекса по улице Труда. Причина в том, что с объекта не были сняты обеспечительные меры, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В ближайшее время пройдет судебное заседание. После того, как решение будет принято, если будут сняты обеспечительные меры, мы продлим прием заявок», — сообщили в пресс-службе.

Недострой площадью 2 тысячи 250 квадратных метров находится в Центральном районе Челябинска. Объект со степенью готовности 28% продается с аукциона для завершения строительства спортивно-развлекательного комплекса.

Спортивно-развлекательный комплекс начинал строить бизнесмен Дмитрий Селиванов. Предприниматель является учредителем компаний СМП-150 (100%), ООО «Стройкомплекс-97» (51%), «Южуралкомплект» (10%).

Ранее в Курчатовском районе Челябинска сорвались торги по продаже недостроенной гостиницы на Свердловском проспекте за 20,6 млн рублей. Недострой был изъят по решению суда. На аукцион не было подано ни одной заявки.