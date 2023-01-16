Степень готовности объекта составила 17 процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске не смогли продать недостроенный гипермаркет «Ленты» на улице Черкасской. Торги состоялись 17 января. Задаток за участие внесли два бизнесмена, но ни один из них не принял участие в торгах, сообщается на сайте мэрии.

«Участники аукциона — Завен Согомонян и Рузанна Григорян. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 12 365,1 квадратных метров со степенью готовности объекта 17%, расположенного по адресу: город Челябинск, по улице Черкасской, несостоявшимся», — говорится на сайте.

С 2015 по 2018 год территорию на улице Черкасской арендовала компания «Лента». Далее торговая сеть начала возводить на участке торговый комплекс с парковкой. После того как построили фундамент, стройку заморозили.

Ранее мэрия Челябинска повторно выставила на торги недострой торговой сети «Лента» на улице Черкасской вблизи ТК «КС» и существенно снизила на этот объект цену. Начальная цена объекта на первых торгах составляла 63 миллиона 500 тысяч рублей, затем стоимость участка была снижена до 36 млн 229 тысяч рублей. Сумма задатка на участие в аукционе составила более 7 миллионов рублей.