06 июля 2023

Мэр Кургана Ситникова пригласила выпускников госуниверситета стать чиновниками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение красных дипломов выпускникам КГУ. Курган
Курганским выпускникам госуниверситета вручили дипломы Фото:

Глава города Кургана Елена Ситникова пригласила выпускников курганского госуниверситета (КГУ) на работу в органы местного самоуправления и госслужбу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из городского сада Кургана, где проходило торжественное вручение дипломов.

«Дорогие коллеги, мы ждем вас на работу в органы местного самоуправления, стать госслужащими. А также работать на предприятиях Кургана и Курганской области», — сообщила Елена Ситникова. В этом году из вуза и его филиала выпустилось более 1600 человек. Дипломы с отличием получили 232 выпускника.

Документы лучшим выпускникам в торжественной обстановке вручали, помимо мэра, директор департамента образования региона Андрей Кочеров и ректор вуза Надежда Дубив. Руководитель университета сообщила, что гордится своими выпускниками. В вузе всегда ждут молодых специалистов для продолжения образования. «Желаю вам всегда учиться, чтобы никогда не останавливать в своем развитии», — пожелала ректор.

Также сегодня прошел выпуск в филиале КГУ, сельхозакадемии имени Мальцева. «После вручения дипломов новоиспеченные специалисты смогли обсудить перспективы трудоустройства с представителями департамента АПК и ведущих предприятий области, которые присутствовали на вручении», — рассказали в правительстве региона.

Вручение красных дипломов выпускникам КГУ. Курган
Более 200 выпускников Курганского госуниверситета получили дипломы с отличием
Фото:
Вручение красных дипломов выпускникам КГУ. Курган
Директор регионального департамента образования Андрей Кочеров пожелал выпускникам не бояться трудностей
Фото:
Вручение красных дипломов выпускникам КГУ. Курган
Ректор КГУ Надежда Дубив пригласила выпускников продолжать обучение в вузе
Фото:
Вручение красных дипломов выпускникам КГУ. Курган
Глава Кургана Елена Ситникова пригласила выпускников на госслужбу
Фото:
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Глава города Кургана Елена Ситникова пригласила выпускников курганского госуниверситета (КГУ) на работу в органы местного самоуправления и госслужбу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из городского сада Кургана, где проходило торжественное вручение дипломов. «Дорогие коллеги, мы ждем вас на работу в органы местного самоуправления, стать госслужащими. А также работать на предприятиях Кургана и Курганской области», — сообщила Елена Ситникова. В этом году из вуза и его филиала выпустилось более 1600 человек. Дипломы с отличием получили 232 выпускника. Документы лучшим выпускникам в торжественной обстановке вручали, помимо мэра, директор департамента образования региона Андрей Кочеров и ректор вуза Надежда Дубив. Руководитель университета сообщила, что гордится своими выпускниками. В вузе всегда ждут молодых специалистов для продолжения образования. «Желаю вам всегда учиться, чтобы никогда не останавливать в своем развитии», — пожелала ректор. Также сегодня прошел выпуск в филиале КГУ, сельхозакадемии имени Мальцева. «После вручения дипломов новоиспеченные специалисты смогли обсудить перспективы трудоустройства с представителями департамента АПК и ведущих предприятий области, которые присутствовали на вручении», — рассказали в правительстве региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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