Мэр Кургана Ситникова пригласила выпускников госуниверситета стать чиновниками. Фото

07 июля 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Курганским выпускникам госуниверситета вручили дипломы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Кургана Елена Ситникова пригласила выпускников курганского госуниверситета (КГУ) на работу в органы местного самоуправления и госслужбу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из городского сада Кургана, где проходило торжественное вручение дипломов. «Дорогие коллеги, мы ждем вас на работу в органы местного самоуправления, стать госслужащими. А также работать на предприятиях Кургана и Курганской области», — сообщила Елена Ситникова. В этом году из вуза и его филиала выпустилось более 1600 человек. Дипломы с отличием получили 232 выпускника. Документы лучшим выпускникам в торжественной обстановке вручали, помимо мэра, директор департамента образования региона Андрей Кочеров и ректор вуза Надежда Дубив. Руководитель университета сообщила, что гордится своими выпускниками. В вузе всегда ждут молодых специалистов для продолжения образования. «Желаю вам всегда учиться, чтобы никогда не останавливать в своем развитии», — пожелала ректор. Также сегодня прошел выпуск в филиале КГУ, сельхозакадемии имени Мальцева. «После вручения дипломов новоиспеченные специалисты смогли обсудить перспективы трудоустройства с представителями департамента АПК и ведущих предприятий области, которые присутствовали на вручении», — рассказали в правительстве региона. Более 200 выпускников Курганского госуниверситета получили дипломы с отличием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор регионального департамента образования Андрей Кочеров пожелал выпускникам не бояться трудностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ректор КГУ Надежда Дубив пригласила выпускников продолжать обучение в вузе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова пригласила выпускников на госслужбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава города Кургана Елена Ситникова пригласила выпускников курганского госуниверситета (КГУ) на работу в органы местного самоуправления и госслужбу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из городского сада Кургана, где проходило торжественное вручение дипломов. «Дорогие коллеги, мы ждем вас на работу в органы местного самоуправления, стать госслужащими. А также работать на предприятиях Кургана и Курганской области», — сообщила Елена Ситникова. В этом году из вуза и его филиала выпустилось более 1600 человек. Дипломы с отличием получили 232 выпускника. Документы лучшим выпускникам в торжественной обстановке вручали, помимо мэра, директор департамента образования региона Андрей Кочеров и ректор вуза Надежда Дубив. Руководитель университета сообщила, что гордится своими выпускниками. В вузе всегда ждут молодых специалистов для продолжения образования. «Желаю вам всегда учиться, чтобы никогда не останавливать в своем развитии», — пожелала ректор. Также сегодня прошел выпуск в филиале КГУ, сельхозакадемии имени Мальцева. «После вручения дипломов новоиспеченные специалисты смогли обсудить перспективы трудоустройства с представителями департамента АПК и ведущих предприятий области, которые присутствовали на вручении», — рассказали в правительстве региона.